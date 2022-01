Sparen voor je (klein)kinderen zónder op 18 jaar de controle te verliezen: dit zijn de opties

Veel ouders en grootouders geven hun kind en kleinkind een financieel duwtje in de rug. Wanneer je een spaarrekening opent op naam van het kind, dan krijgt het op zijn achttiende verjaardag als enige toegang tot die centen. Mogelijk acht je die leeftijd toch nog wat te vroeg en wil je het geld liever pas vrijgeven wanneer er zich echt belangrijke investeringen aandienen, zoals een eigen huis.

Spaarrekening met derdenbeding

Om als (groot)ouder toch nog de controle over het geld te behouden, kun je een volmacht aanvragen. Al weerhoudt niets je kind ervan om die na de achttiende verjaardag uit eigen beweging in te trekken. Een alternatief bestaat erin om een spaarrekening voor het kind op je eigen naam te openen. Je blijft in dat geval officieel eigenaar van het gespaarde bedrag en beslist zelf wanneer je het schenkt. Een minpunt aan die formule is wel dat wanneer je plots overlijdt, het geld niet automatisch bij het (klein)kind terechtkomt. Bij een spaarrekening met derdenbeding is dat wel het geval. Je opent de rekening dan in eigen naam, maar duidt het (klein)kind aan als begunstigde. Je bepaalt zelf wanneer het (klein)kind titularis van de rekening wordt. Dat kan dus ook na de achttiende verjaardag.

De grootste beperking van die formules zijn de lage spaarrentes. De meeste spaarrekeningen gaan gepaard met de wettelijke minimumintrest van 0,11% (0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie), waardoor het geschonken kapitaal amper aandikt.

Tak 21-spaarverzekering

Een tak 21-spaarverzekering biedt een gewaarborgd rendement en een winstdeelneming die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Je kan de spaarverzekering op je eigen naam openen en je kind of kleinkind aanduiden als begunstigde. Die beschikt dan over het gespaarde bedrag vanaf het moment dat je vooraf bepaalt of wanneer je overlijdt. Om geen roerende voorheffing te betalen, haal je het geld best niet binnen de acht jaar van je spaarverzekering.

Hoewel de intrestvoet van een tak 21-spaarverzekering vaak een stuk aantrekkelijker oogt dan die van een spaarrekening, moet je rekening houden met verschillende kosten, zoals instapkosten, beheerskosten en een verzekeringstaks. Onder meer DVV (DVV Junior Plan) en Belfius (Belfius Life Junior) bieden tak 21-spaarverzekeringen aan die zich specifiek richten tot wie wil sparen voor zijn kleinkind, al verschillen dergelijke producten weinig tot niet van de klassieke tak 21-spaarverzekeringen. Bekijk hier de TAK 21- spaarverzekeringen met het hoogste rendement.

Tak 23-beleggingsverzekering

Een tak 23-beleggingsverzekering kan je eveneens op eigen naam openen, met je kind of kleinkind als begunstigde. Ze biedt geen gegarandeerd rendement, maar belegt de spaarcenten in aandelen, in obligaties of in een combinatie van beide. De waarde van de beleggingsverzekering hangt dus af van die onderliggende producten. Bij een tak 23-beleggingsverzekering is er geen roerende voorheffing en beurstaks verschuldigd. Vergelijk hier het aanbod van TAK 23-beleggingsverzekeringen.

Beleggingsplan

Een beleggingsplan is een formule waarbij je periodiek geld overschrijft naar een beleggingsfonds of een selectie van verschillende fondsen. Je kunt een beleggingsplan openen op naam van je (klein)kind of via derdenbeding. Het principe van een beleggingsplan met derdenbeding is identiek aan dat van een spaarrekening met derdenbeding: de kinderen of kleinkinderen zijn begunstigden, maar pas vanaf een door jou bepaalde datum beschikken ze over het gespaarde kapitaal. Het grote voordeel is dat je zelf de controle behoudt.

Aangezien je kind het geld voor lange tijd niet nodig heeft (bijvoorbeeld tot de achttiende verjaardag), biedt een beleggingsplan de kans om hevige beursschokken gespreid op te vangen. Al gaat een beleggingsplan net als een tak 23-beleggingsverzekering altijd gepaard met het risico op kapitaalverlies. Bekijk hier het rendement van beleggingsplannen.

Conclusie

Banken en verzekeraars bieden verschillende formules aan, waarmee je de centen voor je (klein)kind op latere leeftijd vrij kunt geven. Wie opteert voor zekerheid, moet vrede nemen met een gering rendement. Beursgerelateerde producten resulteren in een potentieel hoger rendement, gekoppeld aan een risico op kapitaalverlies.

