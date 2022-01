Spanje kan influencers die cryptomunten promoten tot 300.000 euro boete geven

Spanje scherpt het toezicht op het promoten van cryptovaluta aan. Als er sprake is van advertenties voor een doelpubliek van meer dan 100.000 mensen, moet de Spaanse toezichthouder vooraf worden ingelicht. Als daar niet aan wordt voldaan, kunnen boetes tot 300.000 euro volgen. De maatregel heeft gevolgen voor zogenaamde ‘finfluencers’, of influencers in de financiële sector.

De nieuwe voorschriften staan in een Spaanstalig document van de Comisión Nacional del Mercado de Valores, ofwel de National Securities Market Commission van Spanje. In het Engelstalige persbericht schrijft CNMV dat dit regime van voorafgaande communicatie bij massa-advertentiecampagnes betekent dat minstens tien dagen voor publicatie een melding moet zijn gemaakt bij de toezichthouder. Als daar niet aan wordt voldaan, kunnen boetes tot 300.000 euro volgen.

In de circulaire staan geen voorschriften die gerelateerd zijn aan de geadverteerde producten, hun leveranciers of de diensten die hiermee gepaard gaan. Er is dus geen regulering ten aanzien van de directe inhoud. Wel wordt nu voorgeschreven dat de campagnes duidelijk, gebalanceerd en eerlijk zijn en geen misleidende content bevatten.

Ook moet er prominente informatie in staan over de risico’s en een standaard geformuleerde waarschuwing moet ingevoegd worden: ‘Investeringen in cryptoactiva zijn niet gereguleerd. Ze zijn mogelijk niet geschikt voor particuliere beleggers en het volledige geïnvesteerde bedrag kan verloren gaan’.

De regels gelden niet alleen voor dienstverleners die in cryptovaluta handelen en adverteren, maar ook voor advertentiediensten en natuurlijke personen of rechtspersonen die dit soort activiteiten op eigen initiatief of namens derden ontplooien. Daarbij worden ook influencers genoemd. De circulaire wordt op 17 februari van kracht.

Rodrigo Buenaventura, de directeur van de CNMV, zegt in een interview met de Financial Times erg blij te zijn met deze nieuwe regels. Volgens hem zal het enige orde aanbrengen bij de manier hoe cryptovaluta worden gepromoot, niet alleen via de traditionele media, maar ook via influencers. Influencers moeten straks in Spanje ook bekendmaken of ze hun promotie bezoldigd doen.

Europees niveau

De komst van deze Spaanse regels is waarschijnlijk mede het gevolg van het vooralsnog uitblijven van EU-regels. In Europees verband wordt er wel over dergelijke regulering gesproken en er zijn voorstellen gedaan, maar daar is nog geen overeenstemming over. Buenaventura zegt dat Spanje en andere landen nu beslissen dat er niet nog ‘een paar jaar’ op EU-regels kan worden gewacht.

Spanje is zo ongeveer het eerste Europese land dat op deze manier regels en een regime opstelt voor specifiek het reguleren van het promoten van cryptovaluta. Frankrijk let sinds eind vorig jaar al scherper op influencers die cryptovaluta aanprijzen.

