Spaarvarken blijft populair: ruim 278 miljard euro op Belgische spaarboekjes HLA

02 januari 2020

19u11

De Belgische spaarboekjes zijn het voorbije jaar alleen maar dikker geworden. Dat was vooral in de eerste zes maanden van het jaar het geval, blijkt uit een rondvraag bij verscheidene banken.

Amper rente, maar toch bleef de Belg het voorbije jaar maar geld bijstorten op zijn spaarrekening. "Sparen zit nu éénmaal in het DNA van de Belg", klinkt het bij bankiers. De Nationale Bank tekende in het najaar nog een totaal spaarbedrag op van ruim 278 miljard euro.

Uit een rondvraag bij de Belgische banken blijkt dat de spaarinlagen het voorbije jaar enkel maar zijn gestegen. Marktleider BNP Paribas Fortis zag het spaarvolume op de gereglementeerde spaarrekeningen toenemen met meer dan 2,1 miljard euro (+3,47 procent), tot 63,57 miljard in totaal. Bij KBC (inclusief de Waalse zusterbank CBC) ging het om een toename met maar liefst 3,86 miljard euro (+9,2 procent) tot 45,81 miljard euro. Bij Belfius stond eind 2019 41,3 miljard euro geparkeerd op de spaarboekjes: een stijging met 2,9 miljard euro of 7,5 procent tegenover eind december 2018. Bij ING stegen de spaardeposito's 1,17 miljard euro of 3 procent tot 39,28 miljard euro. Idem bij de andere banken: Argenta zag het spaargeld 1,7 miljard euro aangroeien tot 26 miljard euro (+7 procent). Bij Crelan stegen de gereglementeerde spaarrekeningen en de volumes op het Crelan Business Boekje met een half miljard of 4,05 procent tot 12,87 miljard euro.

Vooral in de eerste helft van het jaar

Vooral in de eerste zes maanden van het jaar werd fors gespaard. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen, merken de banken op. Eindejaarspremies en vakantiegelden worden gestort. In de tweede jaarhelft zijn onze uitgaven bovendien hoger: tijdens de vakantie rolt het geld sneller, de schooluitgaven van september moeten betaald en tijdens de eindejaarsperiode geven we ook meer uit.

Bij KBC bijvoorbeeld werd van de 3,86 miljard euro extra er 2,44 miljard euro bijeengespaard in de eerste zes maanden. Ook bij Belfius was er meer groei in het eerste semester (2,1 miljard euro), dan in het tweede semester (800 miljoen euro). Bij BNP Paribas Fortis kwam er de laatste zes maanden slechts een half miljard van de 2,1 miljard euro bij. Idem bij ING: tijdens de eerste zes maanden van 2019 werd het merendeel bijeen gespaard, 800 miljoen euro van de 1,17 miljard euro.

Een andere verklaring voor de lagere spaarproductie in de tweede jaarhelft is het aantrekkend vertrouwen van beleggers. "Er was meer vertrouwen in de tweede jaarhelft", bevestigt Crelan. In een zoektocht naar rendement wordt meer richting de beurs gekeken in plaats van naar het spaarvarken. En mogelijk heeft ook het verdwijnen van het fiscale voordeel van de woonbonus en de rush op de vastgoedmarkt ervoor gezorgd dat spaarboekjes werden aangesproken om te investeren in een huis of appartement.