Spaarrentes blijven laag, hypotheekrentes hoog: waarom? En kan je als Belg meegenieten van betere rendementen in het buitenland?

Lange tijd bracht sparen nagenoeg niets op. Vandaag is de situatie al ietsje beter. Sinds de ECB (Europese Centrale Bank) de rente op korte termijn een aantal keren verhoogde, trokken heel wat Belgische banken hun spaarrentes - lichtjes - omhoog. De verschillen zijn echter nog groot, zeker in verhouding met de rentes op woonleningen. Spaargids.be onderzocht de reden hiervoor én ging ook buiten onze landsgrenzen kijken.

Enerzijds: lage spaarrentes

De hoogste spaarrente in België krijg je momenteel bij Santander Consumer Bank: 2,50% (1% basisrente + 1,50% getrouwheidspremie), op voorwaarde dat je tussen 125.000 en 200.000 euro op de rekening plaatst. Ook voor lagere spaartegoeden loopt de vergoeding op tot ruim 2%.

Andere banken blijven zuiniger. Bij ING krijg je 1,40% totale rente (met een maximuminlage van 500 euro per maand), bij BNP Paribas Fortis 1,25% (maximaal rekeningsaldo van 100.000 euro), bij KBC 0,90% (enkel met automatische spaaropdracht van maximaal 500 euro per maand) en bij Belfius 0,80%.

Anderzijds: hoge hypotheekrentes

Helemaal anders evolueerden de rentevoeten voor hypothecaire leningen. Als je 250.000 euro leent op 20 jaar (maximaal 80% van de waarde van de woning), dan betaal* je gemiddeld 3,34% rente, of 1,63% meer dan vijf jaar geleden, aldus de Rentebarometer van Immotheker Finotheker. (*berekend op 5 juni 2023)



Lenen voor een woning is een pak duurder geworden: biedt een krediet met een langere looptijd een uitweg of verlengt dat alleen maar de lijdensweg?

Waarom stijgt de spaarrente niet mee met de hypotheekrente?

Enerzijds omdat grootbanken vandaag geen extra liquide middelen nodig hebben op de kredietmarkt. Anderzijds ook omdat ze hun rentekosten onder controle willen houden. Doordat de banken nog jarenlang vastzitten aan goedkope woonleningen van weleer, zijn hun inkomsten uit rente beperkt.

Omgekeerd zou de rente optrekken heel wat kosten. Als je 300 miljard euro spaargeld 1% meer rente geeft, kost dat 3 miljard euro. Zo verliezen de banken meer dan de helft van hun winst. En dus volgen de grote banken de - kleinere - uitdagers niet.



Op zoek naar meer rendement voor je geld (en kan je het een tijdje missen)? Termijnrekeningen zitten nu stevig in de lift.

Is de situatie beter in het buitenland?

Bij ING in Nederland kregen spaarders sinds 1 mei bijvoorbeeld 0,75% variabele spaarrente op jaarbasis, of 0,25% meer dan voorheen. Op 1 juni verhoogde ING in Nederland de spaarrente naar 1%, net als Rabobank trouwens. Maar bij ons biedt ING dat tarief dus al een tijd. Bovendien geldt de spaarrente van 1% bij ING Nederland enkel voor de eerste 10.000 euro op de rekening. Bij Rabobank geldt het nieuwe tarief tot 5 miljoen euro.

Interessanter zijn landen met veel buitenlandse uitdagers. Die banken pakken er uit met hoge tarieven, om een plek op de markt te veroveren. Zo geeft Santander Consumer Bank in Duitsland een nog hoger tarief dan bij ons: 3%. Maar, let op: van die tarieven geniet je maar tijdelijk. Die 3% krijg je ook op een Livret A in Frankrijk, maar dan op maximaal 22.950 euro.

Kan je als Belg meegenieten in het buitenland?

Jammer genoeg meestal niet. Banken openen over het algemeen enkel rekeningen voor de inwoners van het land in kwestie. Via online bemiddelaars, zoals Raisin en Weltsparen, zou je wel kunnen mee profiteren van buitenlandse spaarrentes, maar zij zijn niet actief in België.

Opgelet: in de praktijk gaat het ook altijd om brutorentes, voor aftrek van belastingen of kosten dus. Buitenlandse rekeningen moet je trouwens steeds vermelden in je jaarlijkse belastingaangifte.

