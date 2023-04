Spaar of beleg zoals een egel: hoe je met kleine stapjes toch een groot resultaat kan bereiken

Niet gegeten, toch betalen: steeds meer restau­rants vragen voorschot of waarborg bij reservatie. Kan dat zomaar? Advocaat legt uit

Een groep van 11 personen met een reservatie die gewoon niet komt opdagen: het overkwam Brussels restaurant St Kilda eerder deze week. Een fenomeen dat alsmaar meer voorkomt in de horeca. Het gevolg van dit soort no shows of last minute annulaties: steeds meer restaurants die een waarborg van 40 of 50 euro vragen. Wie niet komt opdagen, is zijn geld kwijt. Chefs Nicolas Decloedt (*) en Bart Depooter (**) vertellen hoe zij dat ervaren én advocaat Sander Van Look duidt wat jouw rechten als klant zijn: moet je betalen of niet?