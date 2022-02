Spaanse pensionado (78) raakt gevoelige snaar met petitie tegen internetbankieren: “Ik ben oud, niet idioot”

Ouderen en armen in de kou: "Wie niet online kan bankieren, is nieuwe analfabeet"

BNP Paribas Fortis is lang niet de enige bank die massaal filialen sluit. Tussen 2015 en 2018 ging bijna één op de vijf kantoren in ons land op de schop. De reden? We regelen onze zaakjes steeds vaker online. Maar niet iedereen is mee. Vier op de tien 65-plussers hebben zelfs geen internet, zo blijkt uit de Vlaamse Armoedebarometer.

