Spaans eigendom erven kan duur zijn: “In de ergste gevallen zit er niets anders op dan het pand te verkopen”

Zal cash geld verdwijnen? “Overheden en banken hebben goede argumenten om contant geld af te voeren”

Acht op de tien Belgen betaalt tegenwoordig al eens contactloos met een bankkaart. Voor corona was dat niet eens één op de twee. Hoewel de covidcrisis dus een belangrijke ambassadeur van contactloos betalen bleek, verkiezen sommigen nog steeds om met biljetten en munten te betalen. Wie houdt er vast aan cash geld en waarom? Zullen ze binnenkort hun favoriete betaalmiddel moeten opgeven? En welke andere betaalmiddelen gebruiken we nog? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen.