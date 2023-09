‘Sorry, we zoeken iemand met werkervaring …’: zo counter je als pas afgestudeerde de clichés

JobatRond deze tijd betreden opnieuw heel wat afgestudeerden de arbeidsmarkt. Een schoolverlater ervaart daarbij vaak een vicieuze cirkel: je hebt geen werkervaring, terwijl net dat de reden is dat je een job misloopt. Maar welke troeven werp je in de schaal om die vooroordelen te counteren? En wat is jouw eerste loon? Jobat.be zocht het uit.

Unieke kwaliteiten

Veel organisaties nemen nog altijd een terughoudende positie in ten opzichte van starters. Ze spelen liever op zeker en kiezen voor de sollicitant met meer ervaring. Op de arbeidsmarkt gaan de selectieprocedures bijgevolg vaak gepaard met frustraties. Dat terwijl de zogenaamde ‘young graduates’ net kwaliteiten bezitten die hen onderscheiden van andere generaties.



Weerspiegeling maatschappelijke realiteit

Olivier Dufourg, rekruteerder van Page Personnel, meent dat een bedrijf de maatschappelijke realiteit moet weerspiegelen. “Jonge mensen aannemen zorgt ervoor dat je de gevoeligheden van de maatschappij blijft snappen, dat je nieuwe opinies hoort en ook nieuwe, verse ideeën binnenkrijgt als bedrijf.” Als voorbeeld haalt Dufour milieu- en sociale kwesties aan. Het grote klimaatbewustzijn van jongeren kan op die manier doorsijpelen in het DNA van een bedrijf.

Leergierigheid en alternatieve skills

Toch verkiest zeven op tien Belgische managers ervaring boven opleiding in de zoektocht naar nieuw talent. Dat blijkt uit een onderzoek dat Robert Half in juli 2022 heeft uitgevoerd. VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel gaf eveneens eerder al aan dat heel wat werkgevers hoge eisen stellen en zich blindstaren op een specifiek diploma en de jaren werkervaring van een sollicitant.

Maar volgens Dufour houden bedrijven best ook rekening met de leergierigheid van potentiële werknemers. “Het is hun eerste werkervaring, dus jij kan hen als bedrijf vormen tot de werknemer die jij nodig hebt. Los daarvan bezitten jonge pas afgestudeerden andere vaardigheden en kennis dan hun collega’s met veel ervaring. Ze zien zaken anders dan mensen die al jaren in de business zitten en zijn vaak beter vertrouwd met nieuwe technologieën.”

Wat met het startersloon?

Je eerste job geldt vaak als een referentie voor je verder loopbaan. Je hanteert het als een soort ijkpunt op het vlak van loon, arbeidsomstandigheden en meer. Dat biedt de werkgever het voordeel dat hij medewerkers mogelijk gemakkelijker tevreden kan stellen. Tegelijk is het een mogelijke achilleshiel voor starters. Dat blijkt ook uit het meest recente Salariskompas van Jobat.

Het gemiddelde startersloon steeg de voorbije jaren veel minder snel dan dat binnen de gehele arbeidsmarkt. Het salaris van nieuwkomers met maximaal drie jaar ervaring verhoogde immers slechts met 9,5 procent, ten opzichte van een algemene gemiddelde stijging van 16,7 procent. Sterker nog: het loon van wie één jaar of minder ervaring heeft, daalde zelfs gemiddeld van 2.657 euro in 2021 naar 2.612 euro in 2022. Dat valt mogelijk deels toe te schrijven aan de loonindexering bij al aanwezige medewerkers.



“Ook starter kan onderhandelen”

Als starter zal je dat aanvangsloon mogelijk minder in vraag stellen. Toch stelde professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) eerder al dat je als pas afgestudeerde eveneens over je loon kunt onderhandelen. “Krijg je een voorstel, doe dan een tegenvoorstel en vraag 10 procent meer. In de praktijk zien we dat wanneer starters onder hun niveau starten, ze gemiddeld tien jaar onder hun niveau blijven steken. Zoek dus beter wat langer naar iets wat bij je ambitie past”, luidde het bij de publicatie van het Salariskompas in mei.



Deze drempels ervaren pas afgestudeerden

Robert Half voerde in juni 2022 onderzoek uit bij 1.800 leidinggevenden met behulp van een online gegevensverzamelingsmethode. Dit omvatte telkens 300 interviews in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Brazilië.

Bovenaan het lijstje van drempels die pas afgestudeerden ervaren, staat het gebrek aan hard skills (34%) en beperkte technische kennis van software en hardware systemen (33%): zaken die mensen met ervaring vaak wel al goed in de vingers hebben. Aanvullend zijn overspannen loonverwachtingen (33%), het overschatten van eigen kunnen (32%) en een gebrek aan soft skills (28%) de voornaamste struikelblokken voor zij die de jobmarkt voor het eerst betreden.

