Sophie (39) verdient 1.000 euro per maand: “Ik doe elke dag wat ik zelf wil”

16 augustus Onze redacteur vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Vandaag is Carine Walrave (55) aan de beurt. Zij is al bijna tien jaar bus- en tramchauffeur bij De Lijn. Haar favoriete shift? De Zeelijner langs de Belgische kust die Knokke en De Panne met elkaar verbindt. Met een lengte van circa 67 kilometer is het de langste tramlijn ter wereld, maar voor het West-Vlaamse werkpaard is de stuurcabine van de kusttram de chillste plek ter wereld. “Als chauffeur is de kusttram besturen een droomjob.”