“Sommige verhuurders kiezen er bewust voor niét te indexeren”: Hoeveel kan je huur stijgen?

Europese gasprijs weer de hoogte in

De gasprijs is vandaag opnieuw verder de hoogte ingegaan, nadat hij dinsdag al weer tot net boven de 200 euro was gestegen. De toonaangevende Nederlandse TTF-future noteerde bij het sluiten van de markt op 222 euro per megawattuur (MWh). Het lijkt er dus op dat de voorstellen die de Europese Commissie eerder vandaag deed, de gasmarkt niet echt konden kalmeren.

14 september