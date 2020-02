Sociale uitkeringen en lonen van ambtenaren sneller dan verwacht omhoog ADN

04 februari 2020

14u30

Bron: Belga 3 Geld De spilindex zal nu toch deze maand overschreden worden, zo voorspelt het Planbureau vandaag. Als dat bevestigd wordt, dan gaan de sociale uitkeringen in maart en de ambtenarenlonen in april met 2 procent omhoog. Ook werknemers in de non-profit mogen zich opmaken voor een loonsverhoging.

Het Planbureau publiceert elke maand inflatieprognoses. Een maand geleden klonk het nog dat de spilindex pas in maart overschreden zou worden, maar nu verwacht de instelling dat dit toch in februari al zal gebeuren.

De maand na een overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen met 2 procent opgetrokken. Het gaat om bijvoorbeeld pensioenen en ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. In dit geval zou dat dus in maart zijn. Nog een maand later stijgen ook de weddes van het overheidspersoneel, niet alleen op federaal niveau maar ook bij gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten.

Begroting

Dat de spilindex een maand vroeger zal worden overschreden dan verwacht, zal zich in de begroting laten voelen. Hr-dienstenbedrijf Acerta spreekt van een geschatte extra kost van 78,5 miljoen euro, alleen al voor de verhoging van de sociale uitkeringen. “Niet alleen de federale begroting, maar de begroting van alle overheden krijgt straks hoogstwaarschijnlijk de extra kost van een maand vervroegde indexering te slikken”, zegt Acerta-jurist Tom Dirix.

Non-profitsector

Veel lonen in de non-profitsector zijn overigens ook aan de spilindex gelinkt, voegt Dirix nog toe. Dat betekent dat personeel in onder meer ziekenhuizen, bejaardentehuizen, revalidatiecentra, beschutte en sociale werkplaatsen, en gezins- en bejaardenhulp een hoger bedrag mag verwachten op zijn loonbriefje.

Een volgende spilindexoverschrijding zou volgens de verwachtingen van het Planbureau niet meer voor 2020 zijn.