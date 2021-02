Sneeuw en ijzel, goed voorbereid de baan op

We staan voor een week waarin heel wat ijsdagen voorspeld worden. De sneeuw van het afgelopen weekend zijn we dus nog niet snel kwijt. De boodschap is dus om binnen te blijven. Moet je toch de baan op, wees dan uiterst voorzichtig. Wat moet je weten over je autoverzekering als je een ongeval hebt met dit weer? Independer.be legt het je uit.

Dit hangt uiteraard af van de waarborgen die je hebt gekozen voor je autoverzekering. We leggen het je uit aan de hand van een aantal voorbeelden.

Je moet stoppen omdat je voorligger staat te wachten voor een stoplicht. De weg is spekglad en je auto heeft meer remafstand nodig dan je voorzien had. Je botst met jouw auto tegen de voorligger. Door de aanrijding knalt de bestuurder van de andere auto met zijn hoofd tegen de voorruit. Zijn auto achteraan is helemaal ingedeukt en ook jouw bumper vooraan is flink beschadigd.

De tegenpartij

Jouw BA verzekering vergoedt de schade van de tegenpartij. De bestuurder wordt naar het ziekenhuis gevoerd met een hersenschudding, zijn wagen wordt getakeld en zal hersteld worden in de garage. Zowel de kosten aan de wagen als de medische kosten van de bestuurder worden vergoed door jouw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Stel dat je zelf passagiers in je auto had die gekwetst zouden zijn, dan worden ook hun medische kosten vergoed door jouw BA verzekering.

Je eigen schade

Het ongeval heeft ook voor jou gevolgen. Niet alleen je auto is beschadigd, zelf voel je pijn in je nek en de dokter stelt een whiplash vast.

Om de schade aan je auto te vergoeden, heb je een full omniumverzekering nodig, deze dekt je eigen schade, ook als je bij een ongeval in fout bent. Heb je een bestuurdersverzekering? Dan worden ook je eigen medische kosten vergoed.

Schade zonder tegenpartij

Stel je voor: je rijdt op een beijzelde weg en moet plots uitwijken voor een kat die de weg overloopt. Je kan het beestje ontwijken, maar jouw auto begint te slippen en je knalt tegen een verlichtingspaal aan. De paal is beschadigd en natuurlijk je auto ook. Je eigen schade wordt dus vergoed door de omniumverzekering, als je die hebt afgesloten. De kosten voor de herstelling van de verlichtingspaal worden door je BA verzekering vergoed.

Schade door sneeuwballen

Een sneeuwbal kan flinke schade aan je auto veroorzaken. Bijvoorbeeld een kras of deuk, of een barst in de ruit. Je autoverzekering vergoedt deze schade alleen bij een omniumverzekering. Weet je wie die sneeuwbal heeft gegooid? Dan kun je hem of haar aansprakelijk stellen voor de schade.

Sneeuw en ijzel verhogen het risico op een ongeval, maar de ernst van de ongevallen is vaak wel lager. Neemt niet weg dat een goede autoverzekering je heel wat zorgen kan besparen wanneer je een ongeval hebt. Hou er wel rekening mee dat elk schadegeval in fout, en ook de schade die je aangeeft in je omniumverzekering, een invloed zal hebben op je schadevrije jaren. Een ongeval in fout dat je vandaag hebt, zorgt dus voor een verhoging van je volgende premie. Tenzij je beschikt over een joker van je verzekeraar. Sommige verzekeraars belonen bestuurders die al lange tijd geen schadegeval hebben gehad met een joker die je kan inzetten als je nadien wel een ongeval veroorzaakt. Deze joker zorgt ervoor dat je premie niet zal stijgen na een ongeval in fout. Soms is deze joker geldig voor een aantal jaren, soms zelfs levenslang.

Goed verzekerd de baan op? Bereken hier de kostprijs van je verzekering op Independer.be

Lees ook: