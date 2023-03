Slechts drie procent van 45-plussers zet goed doel in testament

De kans dat een goed doel opduikt in een testament van wie kinderloos is, is viermaal groter dan bij wie kinderen heeft (2 procent tegen 8 procent). “Maar er zijn vier keer meer mensen mét kinderen dan zonder en daardoor zijn er in absolute aantallen dus evenveel Belgen mét als zonder kinderen die aangeven momenteel al een goed doel in hun testament te hebben opgenomen”, merkt testament.be op. “Wellicht zullen de komende jaren even veel nalatenschappen voor goede doelen openvallen van mensen zonder als van mensen mét kinderen. Het clichébeeld dat het enkel de kinderloze oude dame is die aan het goede doel nalaat, mag dus in de vuilnisbak.”