Slechts 1 op 12 huishoudhulpen is man. Robbe getuigt: “Doe waar je zélf voor wil gaan”

JobatAls je denkt aan een schoonheidsspecialist, zie je dan een vrouw voor je? En welk beeld roepen functietitels als audioloog of secretariaatsmedewerker bij je op? Waarschijnlijk telkens een glimlachende vrouw. Het zijn dan ook jobs waar meer dan negen op tien medewerkers vrouwen zijn. Wat zijn volgens de cijfers nog typische ‘vrouwenjobs’ en hoe is het om als man zo’n beroep te beoefenen? Jobat.be klopte aan bij huishoudhulp Robbe, die heel wat stereotypes graag onderuit haalt.

Jobs met het hoogste percentage vrouwen

Ondanks voortdurende pogingen om genderstereotypes en hokjesdenken weg te werken, blijven er beroepen bestaan waar nauwelijks mannen te vinden zijn – of vrouwen. Statbel beschikt over cijfers die weergeven hoe sommige beroepen véél populairder zijn bij vrouwen dan bij mannen, met bijvoorbeeld kleuteronderwijzers, thuisverpleegkundigen en logopedisten in de top tien. Dat mannen in deze jobs zo ondervertegenwoordigd zijn, zou hen bovendien kunnen afschrikken om ervoor te solliciteren. Wat de vicieuze cirkel alleen maar versterkt natuurlijk...

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mannen in de minderheid

Volgens de cijfers van Statbel waren in 2022 liefst 128.052 mensen in België aan het werk als huishoudhulp, en daarmee is het beroep het derde meest voorkomende in ons land. 92 procent van die huishuidhulpen zijn vrouwen.

Duidelijk in de minderheid is dus Robbe, een 22-jarige man die intussen ruim twee jaar voor het dienstenchequebedrijf Home Maid werkt in de regio Roeselare. Hij legt uit waarom hij solliciteerde bij die werkgever, waarom hij zijn job graag doet en waarom andere mannen ook gewoon huishoudhulp moeten worden (als ze dat willen).

Naast mannen in typische ‘vrouwenjobs’ zijn er natuurlijk ook vrouwen in ‘mannenjobs’: lees het verhaal van lasser Eva (40).

Waarom besloot je als huishoudhulp te beginnen?

“Ik studeerde voor kapper, maar studeerde af in volle coronatijd”, vertelt Robbe. “Het was toen niet erg druk in de kapsalons, dus ik ging op zoek naar iets anders. Zo kwam ik terecht in een schoonmaakbedrijf met industriële klanten. Dat was een redelijk impulsieve beslissing. Maar daar miste ik het familiale aspect, de band met de klanten. Daarom maakte ik de overstap naar Home Maid. Ik werk nu veertien uur per week als huishoudhulp, en daarnaast werk ik deeltijds als kapper. Ik miste die job ook wel na een tijdje. Zo combineer ik de twee.”



Op welk loon kan een huishoudhulp rekenen? En een kapper? Bereken het snel en eenvoudig hier.

Heb je mannelijke collega’s?

“Nee, ik ben de enige mannelijke poetshulp in de regio Roeselare. Maar dat stoort me niet. Ik zit onder de vleugels van regioverantwoordelijke Delphine en heb contact met mijn collega’s via een Whatsappgroep waarin we vragen kunnen stellen. In die groep stuurde Delphine ook een heel aangenaam berichtje op de Dag van de Huishoudhulp onlangs. En af en toe zie ik al mijn collega’s ‘in het echt’ voor een activiteit.”

Hoe reageren je klanten op het feit dat je een man bent?

“’Oh, een man’, zag ik ze denken”, lacht Robbe. “Maar dat is niet slecht bedoeld, absoluut niet. Ze vinden het geen probleem. Het was gewoon niet wat ze verwachtten toen ze een huishoudhulp aanvroegen. Daar komt nog eens bij dat het bedrijf Home Maid heet. (lacht) Ze dachten dus dat Delphine hen zou voorstellen aan een dame, terwijl het net zo goed een man kan zijn die de job even goed en even graag doet.”

“Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, maar ik heb nog geen enkele nare ervaring gehad met een klant. Overal werd ik hartelijk ontvangen, ook wanneer ik bijvoorbeeld alleen even een vervanging deed. De klanten zijn gewoon blij en dankbaar dat je er bent.”



Lees ook: Welke sector heeft de meeste (en minste) buitenlandse werkkrachten?

Wat vind je het leukst aan je job?

“Het familiale bij de mensen thuis en het regelmatige contact dat je met de klanten hebt: dat is heel fijn. Ook ben ik gewoon iemand die graag dingen proper maakt en zorgt dat alles op orde ligt, met oog voor detail. Dat ik dat nu terugvind in mijn job en dat kan uiten, vind ik heel leuk."

“De complimenten van de klanten geven dan ook heel veel voldoening. Ik trek me er enorm aan op als iemand de kleine dingen die ik doe opmerkt en daar iets over zegt. Die appreciatie is het grootste punt en wat de job zo leuk maakt.”

Tot slot: Wat zou je zeggen tegen andere mannen die nog twijfelen of ze wel zouden solliciteren als huishoudhulp?

“Ik zou vooral zeggen: doe gerust! (lacht) Echt waar. Het is een heel gevarieerde job en eenmaal de klanten vertrouwd zijn met hun mannelijke huishoudhulp, laten ze die niet snel meer gaan. Ik zou niet weten waarom je je zou laten afschrikken. Doe waar je goesting in hebt en waar je zélf voor wil gaan. Het wijst allemaal zichzelf wel uit", besluit Robbe.



Snak je naar een nieuwe professionele uitdaging? De tool van Jobat hieronder helpt je - helemaal gratis - in je zoektocht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.