Slager worden? "Zeer mooi loon, maar je moet ervoor werken”

“We hebben in ons land duizenden mensen te kort in de voedingssector, waarvan 6.000 à 7.000 in de vleesindustrie. Veel slagers uit de babyboomperiode gaan vandaag met pensioen. Elk jaar worden zo 170 slagerijen niet overgenomen. Nochtans is het een mooi vak waar je aardig wat kunt verdienen”, zegt Ivan Claeys.

Avondschool

Er zijn twee soorten opleidingen om slager te worden, gaat de voorzitter verder. “Ten eerste is er de dagschool, voor jongeren van 12 tot 20 jaar. In Vlaanderen en Brussel zijn er zo’n acht scholen die de opleiding aanbieden om het beroep volwaardig te leren. Daarnaast is er de groep rond de leertijd enerzijds en het duaal leren anderzijds. Het grote voordeel van duaal leren is dat die opleidingsperiode meetelt voor de opbouw van je pensioenloopbaan. In verschillende opleidingscentra van Syntra kun je de opleiding slager-spekslager volgen via het volwassenonderwijs voor mensen tussen 18 en 80 jaar. Er zijn twee formules: ofwel één jaar via dagopleiding, ofwel drie jaar in avondschool, een dag per week. Dat laatste is interessant voor volwassenen, die ondertussen moeten werken om hun gezin te onderhouden, en die een carrièreswitch willen maken.”

Quote Een slager komt nog weinig in contact met het beroep van slachter. In de opleiding tot slager leer je andere zaken. Zoals allerlei soorten en stukken vlees kennen en hoe je vlees en vleespro­duc­ten bereidt om ze vervolgens te verkopen. Ivan Claeys

Metamorfose

Volgens Claeys heeft het beroep van slager de voorbije decennia een grondige metamorfose ondergaan. “Zeventig à tachtig jaar geleden ging een slager ook effectief de dieren slachten. Vandaag is slachten een apart beroep, dat je leert in de slachthuizen zelf. Daar bestaat geen specifieke opleiding voor op school. Een slager komt nog weinig in contact met het beroep van slachter. In de opleiding tot slager leer je andere zaken. Zoals allerlei soorten en stukken vlees kennen, hoe je op een gezonde en voedselveilige manier met vlees omgaat en hoe je vlees en vleesproducten bereidt om ze vervolgens te verkopen.”

5.000 euro

Wie carrière wil maken in de voedingssector, kan daar ook een aardige duit aan overhouden. “Werknemers in de voedingssector verdienen tussen de 1.700 en 2.500 euro netto. Maar als je kan aantonen dat je een vakman of -vrouw bent die alle kneepjes kent en als bedrijfsverantwoordelijke een slagerij kan runnen, dan mag je na enkele jaren gerust op 3.500 tot 5.000 euro netto per maand rekenen. Een bedrijfswagen is dan ook geen uitzondering. Als chef-slager werk je natuurlijk heel wat uren en draag je een grote verantwoordelijkheid. Krijg je bezoek van het federaal voedselagentschap? Dan moet je alles weten over het vlees dat je verwerkt. De verloning is zeer goed maar je moet ervoor werken”, aldus Claeys.

Proper

“De job van slager is een ambachtelijk beroep dus je moet je handen vuil willen maken. Het is geen bureaujob, maar dat geldt ook voor een garagist natuurlijk. Tegenwoordig is slager een relatief proper beroep. Vroeger moesten beenhouwers met loodzware karkassen zeulen en kwam er aardig wat bloed aan te pas. Nu is dat niet meer het geval want het vlees komt in deelstukken of stukken toe. Het is een voordeel dat je in deze job creatief kunt zijn en kunt maken wat je zelf wil. Het werk is heel gevarieerd: van bereidingen maken tot contact met klanten. Het enige nadeel is dat je vaak in het weekend en in de feestperiodes moet werken”, zegt Claeys.

Sociaal en lokaal

Tot slot wijst Claeys op het lokale en sociale aspect van een slagerij. “De beenhouwerij is vaak de plaats waar buurtbewoners elkaar tegen het lijf lopen. Slagers hebben een belangrijke taak op dat vlak. Zij behoren tot het sociale weefsel van een gemeenschap, dorp of stad. Alle beenhouwers in ons land verkopen bovendien Belgisch vlees dat vaak uit de directe omgeving komt. Slagers zijn zo echte ambassadeurs van lokaal kopen en consumeren. Ze kopen aan bij onze boeren en betalen ook een correcte prijs voor het vlees dat ze meenemen. Op die manier staan ze garant voor kwaliteit van eigen bodem.”

