Skipas en -materiaal niet kunnen gebruiken door ziekte? Je kredietkaart schiet te hulp tijdens je wintersportverlof

Spaargids.beVan plan om tijdens de krokus- of paasvakantie de skilatten aan te trekken? Wacht nog even om meteen een annulatieverzekering, reisbijstandsverzekering of bagageverzekering af te sluiten. Niet dat het een slecht idee is, integendeel zelfs, maar je kredietkaart biedt mogelijk ook al heel wat dekkingen. Als je Mastercard of Visa-kaart verzekeringen biedt, zijn dat er meestal meteen een hele resem, ongeacht welke partij je kaart ook uitgeeft. Spaargids.be zet het op een rij.

Als jij of een gezinslid reisbijstand nodig heeft

Schatte je, ondanks de jarenlange ervaring, die ene bocht op de piste wat verkeerd in, en ging je pijnlijk onderuit? Of word je plots ziek tijdens je reis? Dan biedt je kredietkaart mogelijk een reisbijstandsverzekering.

Welke hulp zo’n polis dan kan bieden? Heel wat. Denk aan medische dienstverlening: evacuatie en repatriëring, verzending van geneesmiddelen, terugbetaling van medische kosten, een voorschot op een ziekenhuisopname, opsporings- en reddingskosten, of kosten bij overlijden.

Het gaat ook om persoonlijke hulp (zoals psychologische bijstand), juridische bijstand (rechtsbijstand en borgstelling) of hulp bij diefstal of verlies van reis- en identiteitsdocumenten en vervoersbewijzen. Tot zelfs een geldvoorschot voor onmiddellijke kosten in een noodsituatie.

En extra interessant op skivakantie: terugbetaling van het forfait voor je skipas, van niet opgenomen skilessen én van de huur voor skimateriaal.

Die hulp kan jij zelf genieten, als kaarthouder, maar mogelijk ook je partner en kinderen (eventueel zelfs als ze alleen reizen). In de praktijk is de reisbijstandsverzekering via je kredietkaart vooral interessant als je buiten Europa op skivakantie trekt. Binnen Europa ben je via je ziekenfonds immers verzekerd voor bijstand aan personen.

Interessant om te weten:

Betaal jij zonder kosten met jouw kredietkaart, in binnen- én buitenland? Of ga je best toch even geld afhalen bij een bankautomaat en betaal je vervolgens contant? Met ons handig kostenoverzicht per kredietkaart ontdek je het meteen.

Als je bagage op zich laat wachten of kwijt is

Je bent op uw skibestemming aangekomen, maar je bagage (nog) niet ... Geen nood: verschillende kredietkaarten bieden ook een verzekering bij bagagevertraging. Die komt tussen voor de aankoop van basisbenodigdheden, die je met uw kredietkaart hebt betaald, in afwachting van je bagage.

Laat je bagage 48 uur op zich wachten? Of blijkt ze definitief verloren te zijn? Dan geniet je mogelijk zelfs een grotere financiële dekking.

Als je je reis moet annuleren, onderbreken of wijzigen

Al minstens even jammer: je moet je reis annuleren, onderbreken of wijzigen. Terwijl je al vertrokken was, of op voorhand. Bijvoorbeeld door ziekte, ongeval of overlijden van de kaarthouder of een familielid in eerste of twee graad, ernstige materiële schade (bijvoorbeeld aan uw woning of werkplaats), immobilisatie van uw voertuig door een verkeersongeval, en verlies of diefstal van uw identiteitspapieren voor je vertrek. Weet dan dat heel wat kredietkaarten ook een reisannulatie- en onderbrekingsverzekering bieden.

Die verzekering beschermt je financieel, wanneer je reis (deels) in het water – of beter: de sneeuw – valt. De bedragen waarvoor je gedekt bent, verschillen van kaart tot kaart. Eventueel betaal je wel een franchise. Sommige verzekeringen vereisen ook dat je minstens een deel van de reis met de kaart of een rekening van de betrokken bank betaald hebt.

En wat als het c-woord nog eens toeslaat?

Wat als corona nog eens de kop opsteekt, en je skivakantie langer uitloopt dan voorzien, doordat je langer in het buitenland moet blijven? Betaalt je reisverzekering je dan terug? Wel, je reis annuleren wegens een uitbraak van corona op je bestemming: dat dekken de meeste annulatieverzekeringen niet meer.

Moet je de reis annuleren omdat je plots ziek bent door het coronavirus? Dan komt je annulatieverzekering wél tussenbeide. Of dat ook geldt voor je medereizigers? Dat moet je checken in de voorwaarden van jouw verzekering.

Ben je ziek geworden op je skibestemming? In dat geval worden de medische kosten doorgaans deels terugbetaald door de verzekering.

Samengevat

Je kredietkaart dekt mogelijk al heel wat risico’s. Hoeveel verzekeringen je kaart biedt en met hoeveel dekking, dat verschilt van kaart tot kaart. Kredietkaarten met ‘gold’, ‘platinum’ of ‘premium’ in de naam bieden doorgaans vrij uitgebreide dekkingen, die een bijkomende reisverzekering mogelijk overbodig maken. Pluis dus zeker eens de verzekeringen van je kredietkaart en hun voorwaarden uit, vooraleer je vertrekt.



Tip: Gebruik onze vergelijker om kredietkaarten en hun verzekeringen naast elkaar te leggen, qua kosten én qua dekkingen. Dat doe je hier voor Visa en hier voor Mastercard.

Volstaan de verzekeringen toch niet?

Dan kan je eventueel een bijkomende reisverzekering afsluiten via een verzekeringsmaatschappij, een reisbureau of een bank-verzekeraar. Maar check dan wel of de bijkomende polis meer biedt dan wat je kredietkaart al verzekert. Want nogmaals: dat is al veel, en vaak ook genoeg.



Toch nood aan een (bijkomende) reisverzekering? Hier vergelijk je premies en voorwaarden bij zes verschillende verzekeraars.

