Sille (36) moet 4.500 euro omzet draaien om in hoofdberoep verder te gaan: “Een minimumbedrag, want ik wil niet elke maand op mijn tandvlees zitten”

In maart moet Sille beslissen of ze verder gaat met haar cadeauwinkeltje of opnieuw een job in loondienst zoekt. Die knoop is ondertussen al doorgehakt: “Natúúrlijk ga ik door!” - de vraag is alleen nog of ze dat doet in combinatie met een bijberoep. “Ik moet een omzet van 4.500 euro halen om Madam Salopet in hoofdberoep te kunnen verderzetten. Aan dat bedrag raak ik wel, maar ik wil toch iets meer verdienen dan de 1.400 euro die ik nu heb.”