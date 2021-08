Sigarettenfabrikant Philip Morris biedt dik miljard op maker astmamedicijn

Ontslag Ontslag nemen zonder drama: zo doe je dat volgens de consultant

6 augustus Heb je een nieuwe job gevonden of heb je andere wilde toekomstplannen, is dat heuglijk nieuws. Een minder leuk aspect is vaak dat je ontslag zal moeten nemen op je huidige baan. Alles hangt ervan af hoe je te werk gaat. Regel je je ontslag op een correcte manier, hoeft het afscheid niet per se pijnlijk te zijn. Jobat.be vroeg Kim Van Houtven, KMO consultant bij SD Worx, om wijze raad.