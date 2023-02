Shell boekt recordwinst van ruim 42 miljard dollar in 2022

“Fiscaal voordeel van een pensioens­paar­fonds weegt niet altijd op tegen de hoge kosten”: is het voordeli­ger om zelf te beleggen voor je pensioen?

Wie wil beleggen voor zijn pensioen kan zélf een beleggingsportefeuille samenstellen of fiscaal optimaal sparen via een pensioenspaarfonds van de bank. Wat is het interessantst met het oog op je uiteindelijke rendement? En wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? Onze geldexpert Pascal Paepen weegt beide mogelijkheden tegen elkaar af. “Een potje waar je altijd uit kan putten, is gevaarlijk. Dan gaan de emoties meespelen.”

30 januari