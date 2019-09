Sfeer blijft gespannen bij Proximus: opnieuw spontane acties HAA

12 september 2019

10u40

Bron: Belga, VRT 0 Geld Bij Proximus zijn opnieuw spontane stakingsacties uitgebroken. De sfeer in het telecombedrijf is erg gespannen sinds CEO Dominique Leroy haar vertrek naar sectorgenoot KPN aankondigde.

Spontane werkonderbrekingen zijn vooral in Wallonië uigebroken. Er zijn acties in Charleroi, Namen, Luik, Libramont, Verviers en Saint-Vith. Maar ook in Brugge en Kortrijk zijn er acties, melden de vakbonden. Het gaat om spontane acties. De bonden hebben niet opgeroepen tot stakingen, maar steunen die wel.

"We begrijpen het gemoed van de werknemers. Ze ervaren het vertrek van de CEO als verraad, een dolk in de rug. Het personeel vindt dat de CEO haar plaats niet meer heeft in het bedrijf", klinkt het. Leroy blijft tot 1 december 2019 aan het hoofd van Proximus, maar de vakbonden zien de topvrouw liever meteen vertrekken.



Dinsdag braken bij Proximus al spontane acties uit en ook gisteren waren er volgens de socialistische vakbond ACOD nog her en der acties. Het overleg over de in januari aangekondigde herstructurering - waarbij 1.900 jobs verdwijnen - liep al moeilijk, maar sinds Leroy haar vertrek heeft aangekondigd, zit het helemaal vast. De bonden willen dat de CEO onmiddellijk opstapt en ze eisen dat het transformatieplan herbekeken wordt.

Twee bemiddelaars

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft intussen - op verzoek van de vakbonden - twee bemiddelaars aangesteld: een Franstalige en een Nederlandstalige. Die moeten het sociaal overleg bij Proximus nu zien recht te trekken. De ene is actief als bemiddelaar in de overheidssector, de andere in de privésector. Dat is een compromis omdat directie en vakbonden van mening verschilden over de pet van de bemiddelaar. Het duo zal nu moeten beslissen over een onderhandelingsagenda.

“Dit is een stap vooruit”, reageerde Bart Neyens van ACOD gisterenavond. Proximus van zijn kant sprak van “een nieuwe fase” in de onderhandelingen over de herstructurering.