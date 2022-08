September, een dure maand? Met deze huismerken en superpromo’s bespaar je verrassend veel

September is een dure maand: de kinderen hebben nieuwe schoolspullen nodig, de afrekening van je kredietkaart van de zomervakantie valt in de bus … Tijd om te besparen, bijvoorbeeld op de boodschappen. Met huismerken en superpromo’s doe je dat verrassend makkelijk. Wij namen de proef op de som en doken in de keuken voor twee versies van spaghetti bolognese: eentje met A-merkingrediënten, eentje met huismerkingrediënten.

Een populair gerecht dat bij veel gezinnen regelmatig op tafel komt en ook in september ongetwijfeld vaak op het menu staat: spaghetti bolognese. We gaan uit van een eenvoudig bologneserecept.



Op het boodschappenlijstje: spaghetti, winterpeen, bleekselderij, rundergehakt, roomboter, tomatenpuree, runderbouillon, olijfolie, tomatenblokjes en Parmezaanse kaas. Van de olijfolie, roomboter en runderbouillon heb je voor dit gerecht natuurlijk weinig nodig, maar voor de volledigheid nemen we ze mee op in de lijst.

Kies je voor A-merken? Dan betaal je 26,8 euro voor de inhoud van je winkelmandje. Kies je voor huismerken? Dan tel je 17,72 euro neer. Dat is een verschil van maar liefst 33%, oftewel 9 euro. Door te kiezen voor het huismerk kan je dus flink besparen. Met deze tips kies je daarbovenop nog slimmer.

7 tips om verrassend veel te besparen bij de supermarkt

1/ Je diepvries is goedkoper dan take-out

Koop diepvriesgroenten: die zijn even gezond als verse groenten, langer houdbaar en een pak goedkoper. Ook slim: stop een paar diepvriespizza’s of andere diepvriesmaaltijden in je diepvries en haal ze tevoorschijn wanneer je zin krijgt om take-out te bestellen. Want voor een afhaalpizza tel je vlot 15 euro neer, terwijl een diepvriespizza slechts een paar euro kost. Makkelijk bespaard.

2/ Houd de superpromo’s in de gaten

In de Bonusfolder staat opgelijst wat die week in promotie is bij Albert Heijn. Eens in de zoveel tijd is pasta in de aanbieding of het wc-papier, het wasmiddel of de koffie. En dan kan jij je slag slaan, zowel voor je favoriete huismerken, als A-merken.

3/ Koop producten in bulk

Grote verpakkingen zijn vaak een stuk voordeliger dan kleine pakjes, potjes of zakjes. Dus doe je bankrekening een plezier en pak het groots aan. En al helemaal wanneer je die grote verpakkingen in de Bonusfolder spot.

4/ Kies voor de prijsfavorieten

De producten met de beste kwaliteit die altijd laag geprijsd zijn, worden bij Albert Heijn aangeduid met een blauwe sticker met een duim omhoog. Van confituur tot eieren en brood: de prijsfavorieten maken budgetshoppen erg makkelijk.

5/ Maak een boodschappenlijstje

En houd je daaraan. Zo laad je je karretje niet vol met dure impulsaankopen die je eigenlijk niet nodig hebt.

6/ Doe je boodschappen eens per week

Als je een weekmenu opstelt en eens per week daarvoor inkopen doet, kom je voordeliger uit dan wanneer je dagelijks een rondje door de supermarkt struint.

7/ Eet met de seizoenen mee

Dat is niet alleen duurzaam, het is ook beter voor je portemonnee. Tijdens de zomermaanden zijn aardbeien en watermeloen voordelig (én lekker!). Tijdens de wintermaanden laad je beter mandarijntjes in je winkelkar.

Albert Heijn rekent met je mee, zeker tijdens de maand september. En omdat alle beetjes helpen, bespaar je met deze kortingsbonnen ter waarde van 60 euro nóg meer.