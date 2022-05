Schrijfster Saskia De Coster (46) vertelt over haar geldzaken: “Ik heb geen hypotheek. Fiscaal gezien niet zo slim, maar het geeft me een beter gevoel”

Zoveel verdien ik “We proberen elke maand 200 euro opzij te zetten, maar zelfs dat lukt vaak niet”: Sara (35) verdient gemiddeld 1.500 euro als interieur­ar­chi­tec­te

Als interieurarchitecte kan Sara zich helemaal uitleven in het huis dat zij en haar man twee jaar geleden voor 480.000 euro hebben gekocht. “We hebben een vrij zware lening waarbij we 1.750 euro per maand afbetalen, maar dat pakten we slim aan.” Hoe slaagt Sara erin om een deel van dat bedrag terug te verdienen? Voor ons maakt ze de rekening op.

2 mei