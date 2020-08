Schoenenoorlog in de maak? “De wachtrijen bij Brantano zullen nog maanden nazinderen bij de concurrentie”

Het is met de stormram dat Deichmann onze markt komt binnengevallen. De Duitse gigant, jaarlijks goed voor 47 miljoen verkocht paar schoenen in hun 4.200 winkels over 30 landen, kiest er straks de allerbeste Brantano-winkels uit om hun imperium nog verder mee uit te breiden. Het moederbedrijf van vanHaren, dat een slordige 6 miljard euro omzet draait, neemt 43 Brantano’s over, 66 filialen laat het links liggen. “Hier komt een speler die op de beste locaties met een nieuwe winkelformule oorlog komt voeren”, zegt retailspecialist Jorg Snoeck.

Genoeg schoenen

Nu Brantano verdwijnt, resten er in onze winkelstraten en langs de steenwegen nog twee Belgische familiespelers. Torfs en Bristol. En die wapenen zich maar beter tegen die Duitse reus, opperen experten. “VanHaren zit pal tussen de twee in, maar leunt met hun scherpe prijzen nog net iets dichter bij Bristol aan”, zegt marketingexpert Fons Van Dyck. “Op heel korte termijn kunnen zowel Torfs als Bristol er nog allebei bij winnen. De Brantano-winkels moeten immers omgebouwd worden en daarna moet vanHaren er nog in slagen om die Brantano-klanten terug over de vloer te krijgen met andere prijzen dan de min 75 procent van de voorbije dagen.”

Alleen: moederbedrijf Deichmann heeft een oorlogskas om die panden onmiddellijk op punt te zetten en snel te openen. En met de gigantische stock Brantano-schoenen overbruggen ze zonder problemen de tijd daartussen. “Vooral dát zal nog weken nazinderen”, meent Snoeck. “Wat mensen de afgelopen dagen gegraaid hebben, kopen ze niet meer bij andere spelers. Klanten schaften zich schoenen voor de komende drie seizoenen aan. Het komende jaar hebben ze niets meer nodig. De lange wachtrijen worden elders cash betaald.”

Geen prijzenslagen

Zich blindstaren op hun nieuwe – hoewel, vanHaren heeft al 15 Vlaamse winkels – concurrent, heeft evenwel geen zin, menen de retailspecialisten. “We moeten er niet van uitgaan dat de klanten die Brantano in het verleden had, automatisch vanHaren, of Torfs en Bristol zullen binnenwandelen”, merkt Van Dyck op. “De grootste concurrent voor de twee Belgische familiebedrijven wordt niet vanHaren, het wordt Zalando. Zeker sinds de coronacrisis. Oudere consumenten hebben immers voor het eerst de stap naar online winkelen gezet. Het is een gewoonte waar ze niet meer zullen van afstappen.”

Klanten die dankzij de nakende hervorming van schoenenland hopen op flitsende kortingen de komende weken, zijn er wellicht aan voor de moeite. “Met prijzenslagen gaan Torfs en Bristol zich niet wapenen. Dan is het pleit immers aan degene met de grootste schaalvoordelen en dat zijn sowieso de Duitsers”, zegt Van Dyck. “Om dit te winnen, moeten ze hun eigen profiel nog scherper stellen. Torfs met zijn klantvriendelijkheid en service. Bristol met hun scherpe prijs. Niet dat ze die nog verder moeten laten zakken, maar ze moeten er in hun marketing nog meer op inspelen – zoals dat bij voorganger Shoe Discount het geval was. Merken moeten een ‘smoel’ hebben. Dat is net wat Brantano miste. Ze waren niet de goedkoopste, niet de vriendelijkste en niet de meest kwaliteitsvolle. De grijze zone marcheert niet.”

Geen paniek

Torfs en Bristol zelf bekijken de intrede met het vergrootglas. Logisch. Van paniekvoetbal is naar eigen zeggen evenwel geen sprake. “VanHaren is hier al actief, we weten wie ze zijn en waar ze voor staan”, zegt Wouter Torfs. “Maar dat weten we van onszelf ook en dat is waar we meer dan ooit gaan op inzetten. Ik denk dat de concurrentie met Brantano groter was. VanHaren zit duidelijk in het goedkopere segment.”

In het segment van Bristol dus, dat dit jaar zelf 17 verlieslatende winkels moet sluiten. “VanHaren zit inderdaad meer in ons vaarwater dan Brantano, maar er zullen in totaliteit wel minder winkels zijn”, zegt Bristol-CEO Elise Vanaudenhove. “Dat ze zich in de periferie zullen vestigen, verandert inderdaad een aantal dingen. Hun filialen liggen vaak vlak bij de onze, maar we panikeren niet. We hadden schrik voor de uitverkoop van Brantano, maar gek genoeg verplaatste een deel van de wachtrij zich naar onze winkels. We draaiden dubbele cijfers ten opzichte van vorig jaar. Kinderen moeten terug naar school en er is op dit moment een grote speler voor de wintercollectie minder. Dat voelen wij, in positieve zin.”

