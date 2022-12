Schenkingen steeds populairder: hoeveel belasting kan je ermee ontwijken? En voor welke nadelen moet je opletten?

Het aantal schenkingen zit in de lift, dat blijkt uit cijfers van Notaris.be. In totaal werden in de eerste jaarhelft bijna 28.000 schenkingen geregistreerd. Volgens onze fiscaal expert Michel Maus is dat niet verwonderlijk: “Een schenking is immers hét middel bij uitstek om erfgenamen zware successierechten te besparen,” weet hij. Hoeveel voordeliger is een schenking in vergelijking met een erfenis? Hoeveel belasting betaal je? En met welke addertjes onder het gras moet je rekening houden?