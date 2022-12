Schenk je geld voor nieuwjaar? Zo zorg je ervoor dat je geen schenkbelasting moet betalen

Je wenskaar­ten laten aankomen vóór 1 januari? Dan moet je ze ten laatste op deze dag posten

9 op de 10 Belgen verstuurt wensen op het einde van het jaar naar familie en vrienden. Ondanks de opkomst van sociale media, blijft meer dan de helft zijn of haar wensen via de post versturen. Wellicht heb je ook al een kaartje ontvangen en kwam het idee in je op om een kaartje terug te sturen. Maar komt jouw kaartje nog op tijd aan? Wij zochten het uit.

28 december