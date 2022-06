Schadevergoeding tot 10% van de woningprijs: dit risico loop je als je onbedacht een bod uitbrengt

Als je zeker weet dat je project haalbaar is, dan loont het om meteen een bod uit te brengen. Waarom? De kans bestaat dat nog anderen hun zinnen op de woning hebben gezet. Maar twijfel je over het al dan niet binnenhalen van een lening, dan is het raadzaam om eerst je licht op te steken bij de bank. Want een bod is bindend en als de bank niet overtuigd is om je een hypothecaire lening toe te staan, dan heb je een probleem.