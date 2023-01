Schade door vuurwerk of vandalisme tijdens de eindejaarsfeesten: waarvoor zijn je auto en woning verzekerd?

Situatie 1: vandalisme aan je auto

Stel: je auto staat op straat geparkeerd en wordt tijdens de eindejaarsperiode gevandaliseerd door feestvierders die over de schreef gaan. Je dak vertoont enkele deuken omdat iemand erover is gelopen. Van de daders is geen spoor.

Wat moet je doen?

Uiteraard doe je eerst aangifte bij de politie zodra je de beschadigingen vatstelt. Je legt klacht neer tegen onbekenden, en de politie maakt een officieel proces-verbaal op. Met dat PV-nummer kun je een schadeaangifte doen bij je autoverzekeraar. Maak voor de zekerheid ook foto’s van de beschadigingen aan je auto. De verzekeraar stuurt wellicht een expert om de schade te taxeren.

Wanneer ben je verzekerd?

Heb je enkel een BA-verzekering, dan moet je de herstelling van je auto zelf betalen. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt namelijk enkel de schade die je zelf toebrengt aan de tegenpartij, wanneer je een ongeval veroorzaakt. Ook de meeste mini omniums vergoeden geen schade door vandalisme.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan kan je daar wel een beroep op doen om de herstellingskosten te laten betalen door de dader mocht hij of zij achteraf gevonden worden. Maar dat is bij vandalisme meestal niet het geval, tenzij er camerabeelden zijn, zodat het duidelijk is wie precies aansprakelijk is.

Een full omnium-verzekering vergoedt wel de schade door vandalisme. Hou er rekening mee dat de meeste polissen een franchise voorzien. Een deel van de schade zal je dus zelf moeten betalen. Vandaar dat je altijd moet overwegen of het wel de moeite loont om de schade aan te geven, omdat dat ook een invloed heeft op je premie.



Situatie 2: vandalisme aan je woning

Stel: inbrekers doen een poging om je huis binnen te dringen, maar die mislukt. De deur is wel beschadigd en ook het gepantserd glas vertoont beschadigingen.

Wat moet je doen?

Uiteraard verwittig je opnieuw eerst de politie, die de nodige vaststellingen zal komen doen. Bij diefstal of vandalisme moet je binnen de 24 uur een verklaring afleggen bij de politie. Met het proces-verbaal kun je vervolgens naar je verzekeraar.

Wanneer ben je verzekerd?

Met een huuraansprakelijkheidsverzekering of woonverzekering (brandverzekering) ben je gedekt tegen schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Daarnaast ben je bijkomend ook verzekerd tegen stormschade en natuurrampen, en vaak ook tegen glasschade, rookschade, en waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of het insijpelen van water door het dak.

Vaak is ook de schade aan je woning bij een inbraak of inbraakpoging gedekt door je brandverzekering. Maar check dit zeker in je verzekeringspolis, want elke verzekeraar hanteert op dit gebied een eigen politiek.

Je bent hoe dan ook enkel verzekerd aan schade aan vaste onderdelen van je woning. Met een bijkomende inboedelverzekering en diefstalverzekering verzeker je ook je inboedel en persoonlijke spullen in je woning. Je legt zelf het bedrag vast waarvoor je inboedel verzekerd is, en in functie daarvan betaal je dan de premie.



Situatie 3: vuurwerkschade aan je eigendom

Stel: tijdens oudejaarsnacht belandt een vuurwerkpijl op je tuinhuis. Het dak vertoont roetschade.



Wat moet je doen?

Je dient - zoals steeds - klacht in bij de politie, die een proces-verbaal zal opmaken van het incident. Hiermee kun je naar je verzekeraar trekken.

Wanneer ben je verzekerd?

Ook al heb je een goede brandverzekering, sommige verzekeraars vergoeden enkel de schade aan het gebouw dat fungeert als jouw woning. Vaak zijn bijgebouwen, zoals een tuinhuis, niet gedekt. Check hiervoor je verzekeringscontract: de algemene voorwaarden in je polis beschrijven exact hoever de dekking reikt.

Indien er geen dekking is, kun je alleen maar hopen dat de dader van het vuurwerkincident bekend is in de buurt. Op die manier kun je zijn of haar familiale verzekering aanspreken om je schade vergoed te krijgen. Anders moet je zelf voor de kosten opdraaien.

