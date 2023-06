Sandra liet een ketting van 1.000 euro in zee vallen: “Als je jezelf er niet mee vertrouwt, mag je een duur cadeau best weigeren”

Draag je vaak dure juwelen?

Sandra: “Nooit! Ik koop altijd nepdiamanten oorknopjes, verder kom ik niet. Ik ben nogal een sloddervos. Als ik een nieuwe broek koop, zit er binnen no time een vlek op. En die oorbelletjes verlies ik ook om de haverklap. Geeft niets, ze kosten 6,50 euro per paar. Die ketting was veruit het duurste sieraad dat ik ooit in mijn bezit heb gehad. Voor een paar weken, althans.”

Waarom had je die ketting gekregen?

“Ik kreeg hem van mijn moeder voor mijn 50ste verjaardag. Geelgoud met een diamanten hangertje. Eerst stribbelde ik tegen toen ik erachter kwam hoeveel die ketting gekost had, zo’n duur cadeau! Mijn moeder is bepaald geen miljonair. Maar ze wist dat ik een moeilijke periode achter de rug had, dus ze wilde me extra in de watten leggen. Laten merken dat ze trots op me is en dat de toekomst er eindelijk weer stralend begon uit te zien. Een mooi symbool dat ik moeilijk kon weigeren. Toen ik een paar weken later naar Engeland ging, nam ik hem mee.”

Wat ging je daar doen?

“Voor mijn werk reis ik regelmatig. Deze keer ging ik naar Isle of Wight voor een congres.”

De laatste avond van het congres was een dolle boel. Iedereen ging mee de pub in en aanslui­tend nog naar een club. Sandra

Wat ging er mis?

“De laatste avond van het congres was een dolle boel. Iedereen ging mee de pub in en aansluitend nog naar een club. De volgende ochtend moesten we vroeg op. Onze Engelse klant had een boottocht voor ons geregeld langs The Needles: puntige krijtsteenrotsen in zee. Ik kroop die ochtend met een immense kater uit bed. Maar je bent daar voor je werk, dus ik douchte me snel, kleedde me netjes aan en deed ook mijn ketting om.”

Wat gebeurde er toen?

“Het weer was goed, maar de zee was ruig. Onze boot bleek een speedboot te zijn die heftig tegen de golven sloeg, je moest je echt goed vasthouden. Een marteling voor mensen met een kater! Toen ik naar beneden keek, zag ik ineens mijn ketting van mijn nek vliegen, recht de zee in, naast The Needles.”

Hoe kan die nu zomaar losschieten?

“Dat kon die ketting niet! Ik had het slotje met mijn katerhoofd die ochtend niet gecontroleerd, dus ik vermoed dat ik hem niet goed dicht heb gedaan.”



Was je erg verdrietig?

“Ja, heel erg. De pret van die avond was in één keer weg.”

Ik kon het niet over mijn hart krijgen om mijn moeder de aankoopbon te vragen. Sandra

Kreeg je niets terug via je reisverzekering?

“Ik had waarschijnlijk een deel van het aankoopbedrag kunnen terugkrijgen, ik woon in Nederland en daar komt de reisverzekering vaak voor een stukje tussen. Maar daar kreeg ik natuurlijk mijn ketting niet mee terug. En ik kon het niet over mijn hart krijgen om mijn moeder de aankoopbon te vragen. Ze vroeg weleens waarom ik de ketting niet droeg, maar dan zei ik dat ik hem voor speciale gelegenheden bewaarde omdat ik er zuinig op wilde zijn. Schandelijk natuurlijk. Kinderachtig.

Tot ik afgelopen zomer voor het eerst weer naar Engeland vloog. Het was helder weer. Ik keek uit het raampje en zag The Needles onder ons liggen. Daar ligt mijn ketting, dacht ik. Die avond belde ik mijn moeder en biechtte ik op wat er was gebeurd. Ze lachte me uit, vooral omdat ik er zo lang over had gelogen. ‘Ik ken je toch’, zei ze. ‘Ik ben al blij dat je zelf niet in zee bent gedonderd!’”

Wat heb je van het voorval geleerd?

“Dat ik een duur cadeau best mag weigeren als ik mezelf er niet mee vertrouw. En dat er hele leuke kettinkjes zijn voor nog geen tien euro. Sindsdien controleer ik wel altijd het slotje, dus mijn nieuwe, goedkope ketting zal ik vast niet zo snel verliezen als die peperdure van mama.”

Worden verloren juwelen vergoed via een reisverzekering? Als je sieraden meeneemt op reis, kunnen ze gestolen worden. Of je kunt ze verliezen, zoals Sandra. Weet dat Belgische reisverzekeringen hier doorgaans niet in tussenkomen. Wel kan je voor je op vakantie vertrekt een bijkomende kostbaarhedenverzekering afsluiten, die waardevolle spullen dekt tegen schade, verlies en diefstal.



Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Heb jij ook een geldflater begaan en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@hln.be.

