Salariskompas: Vlaamse werknemer verdiende vorig jaar gemiddeld 3.748 euro bruto

Het gemiddelde maandelijkse brutoloon van de Vlaming bedroeg vorig jaar ongeveer 3.750 euro. Dat is zowat evenveel als we in coronajaar 2020 op onze loonfiche zagen staan. Meer extralegale voordelen en loonindexering zorgden uiteindelijk toch voor een loonstijging. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat .

Er zijn er die meer hadden, maar ook die het met een pak minder moesten stellen: gemiddeld verdiende de voltijds werkende Vlaming vorig jaar 3.748 euro bruto per maand. Voor bedienden lag dat bedrag iets hoger, op 3.815 euro. Arbeiders verdienden gemiddeld 2.961 euro, overheidspersoneel (zowel contractuele als statutaire ambtenaren) 4.199 euro bruto. Dat leert het jaarlijkse Salariskompas van Jobat waaraan een recordaantal van liefst 114.000 werknemers hun medewerking verleenden.

Duidelijk is dat er globaal gezien nergens grote sprongen werden gemaakt ten opzichte van een jaar eerder. Die status-quo kan volgens Jobat niet los worden gezien van de impact van de coronacrisis. “Het is een feit dat veel bedrijven een sterke budgettaire discipline hebben toegepast, zeker na de sterke loonstijgingen in 2020", zegt William Visterin, hoofdredacteur van Jobat. “Dat zorgde mogelijk tot het bevriezen van salarisverhogingen en het uitkeren van bonussen.” De bevraging dateert wel van vorig jaar, nog voor de meeste automatische loonindexeringen voelbaar werden. Rond dit jaarbegin gingen de salarissen wegens de aanpassing aan de gestegen levensduurte met 3 à 6 procent omhoog.

Telewerken, laptop en bedrijfswagen

Waar het brutoloon zo goed als stabiel bleef, gaf de baas ons opnieuw opvallend meer extralegale voordelen, zo blijkt (6,38 tegenover 6,28 in 2020). De sterkste stijgingen waren er tijdens de pandemie weinig verwonderlijk voor het thuiswerken en de laptop: meer dan de helft van de werknemers heeft ondertussen deze voordelen.

Ook de bedrijfswagen blijft, nu al voor het vijfde jaar op rij, een nog populairder wordende alternatieve verloning: 43 procent van de bevraagde werknemers rijdt met een auto van de firma. “Bij profielen in management, ICT en consulting is een bedrijfswagen intussen de norm. Maar opvallend is dat ook steeds meer andere profielen, zoals in administratie en hr, op een bedrijfswagen kunnen rekenen”, aldus Visterin. Bovendien kregen heel wat medewerkers eind vorig jaar een coronapremie in de vorm van een consumptiecheque.

Voorts werden enkele patronen van de voorbije jaren opnieuw bevestigd: mannen en hoger opgeleiden verdienden ook in 2021 het meest. Sectoren die het best betaalden waren nog steeds ‘Chemie & farma’, ‘Energie & milieu’ en ‘Bank & verzekering’. In ‘Horeca’ en de sector ‘Toerisme, sport en recreatie’ verdiende je het minst. Het dikst word je in Brussel betaald, ook dat bleef onveranderd. Werknemers verdienden er gemiddeld ruim een vijfde meer dan in Vlaanderen.

Startloon

Het gemiddelde startloon (geen of minder dan één jaar ervaring) bedroeg 2.657 euro bruto. Hier amper een verschil tussen arbeiders (2.618 euro) en bedienden (2.646 euro). Ook onder de starters is overheidspersoneel het best af, met een gemiddeld startloon van rond de 2.955 euro bruto per maand.

Tevredenheid licht gedaald

Precies 1 op de 3 (33 procent) gaf aan erg tevreden te zijn over zijn loonpakket. Dat is iets minder dan de 36 procent in 2020. De daling is universeel, voor alle functies, diploma’s, sectoren en geslachten. Iedereen moest nog steeds flexibiliteit aan de dag leggen en daar stond niet altijd iets tegenover, is daar de verklarende redenering.

Voor wie trouwens meent te weinig verlof te krijgen: het gemiddeld aantal vakantiedagen ligt al jarenlang op 27.

De volledige resultaten van het Jobat Salariskompas kan u vanaf woensdag lezen op Jobat.be, en op zaterdag 23 april in Jobat.

