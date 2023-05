Salaris juridisch personeel stijgt het snelst: wat verdienen advocaten en co?

JobatElk jaar publiceert Jobat.be het Salariskompas, de tool waarmee je jouw loon kan vergelijken met dat van andere mensen in jouw functie en met hetzelfde aantal jaar ervaring. In het nieuwe rapport valt op dat er in bijna elke sector en functiecategorie een stijging was van het gemiddelde brutoloon. Juridische functies spannen de kroon met een stijging van liefst 27,2 procent in vergelijking met vijf jaar geleden.

Hoge verloning, lage tevredenheid

Gemiddeld kregen de werknemers uit de steekproef van 95.974 fulltime werkende mensen in 2022 een brutoloon van 3.881 euro per maand. Volgens de cijfers van Jobat is dat een stijging van 133 euro of 3,56 procent ten opzichte van 2021.

Juridische functies zijn nu de op één na best betaalde functiecategorie, na management en directie. Ze mogen rekenen op een gemiddeld brutomaandloon van 4.505 euro. In 2021 was dat nog 4.129 euro. Toch is de algemene tevredenheid van die juridische functies over het loonpakket amper 2,9 op 10.

Er zijn geen sterke verschillen tussen hoeveel procent van de mensen met een juridische functie, in vergelijking met het algemene totaal, extralegale voordelen krijgt als maaltijdcheques, een eindejaarspremie, bedrijfsvoertuig of een werklaptop of -gsm.

Wel hebben ze vaker een hospitalisatieverzekering, een pensioenplan of groepsverzekering, de mogelijkheid tot thuiswerken en een onkostenvergoeding. Ze kunnen verder genieten van gemiddeld 27 vakantiedagen – eentje minder dan het gemiddelde.

Wat mag je je precies voorstellen bij het loon van een juridische functie? We bekijken enkele van de vacatures op Jobat.be hieronder (al zijn die natuurlijk maar een greep uit het aanbod).

Advocaat

Een advocaat verdedigt cliënten in gerechtelijke procedures en geeft advies bij het opstellen van juridische documenten. Het is misschien wel, naast de positie van rechter, de meest gekende juridische functie.

Hoeveel advocaten verdienen, hangt sterk af van hun ervaring. Volgens vacatures op Jobat.be krijgt een advocaat met een paar jaar ervaring al snel een loon tussen 4.500 en 6.500 euro bruto. Gespecialiseerde advocaten met nog meer ervaring komen in aanmerking voor een brutoloon dat oploopt tot 7.500 à 8.500 euro.



Administratief medewerker (paralegal)

Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich de functie van administratief medewerker of paralegal. Die medewerkers ondersteunen advocaten of bedrijfsjuristen, bijvoorbeeld.

De lonen geboden via vacatures op Jobat.be variëren van 1.800 à 2.800 euro bruto voor starters tot 2.800 à 3.800 euro bruto voor iemand met meer ervaring. Voor de meeste van die vacatures heb je minstens een bachelorsdiploma nodig, maar voor enkele zou je ook kunnen solliciteren met louter relevante ervaring.



Notarieel jurist

Een notarieel jurist maakt met zijn handtekening een document officieel, zoals een huwelijkscontract, testament of vastgoedtransactie, en assisteert bij juridische kwesties. Om dit beroep te mogen beoefenen, heb je een masterdiploma rechten en/of notariaat nodig.

Dan mag je, op voorwaarde dat je wat ervaring kan voorleggen, rekenen op een loon van 2.200 à 3.000 euro bruto per maand. Iemand met meer ervaring zou in aanmerking komen voor een profiel met een loon tot 4.800 à 5.000 euro bruto per maand.



Juridisch adviseur (legal advisor)

Een juridisch adviseur ondersteunt bedrijven of overheidsinstellingen door advies te verlenen bij juridische documenten en geschillen. Ze kunnen inhouse werken of tewerkgesteld zijn bij een advocatenkantoor.

Met een master in de rechten en een eerste relevante ervaring verdien je als bedrijfsjurist volgens twee specifieke vacatures 2.600 tot 4.200 of 3.500 tot 5.500 euro bruto per maand.



Fiscaal jurist (tax consultant)

Ook fiscale advocaten of belastingadviseurs kunnen inhouse bij bedrijven of overheidsinstellingen werken, of werkzaam zijn bij een advocatenkantoor, accountantsbureau of belastingadvieskantoor.

Op Jobat.be zie je vacatures verschijnen met lonen tussen 2.300 en 3.800 euro bruto. Voor de job heb je een master in de rechten nodig, of een bachelor rechtspraktijk of accountancy-fiscaliteit.

