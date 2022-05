‘Salamicrash’ spaart geen enkele grote speler: techaandelen zien beurswaarde in schijfjes verdampen in 2022

Eén biljoen dollar. Ofwel 1.000.000.000.000. Zoveel beurswaarde verloren de grootste technologiebedrijven op amper drie dagen. Al houdt de miserie intussen al langer aan en spreken experts van een zogenaamde ‘salamicrash’. Daarbij ontsnappen ook gevestigde waarden als Microsoft, Apple en Google, niet. Wat is dat fenomeen precies? Wat scheelt er met de techaandelen? Is er een nieuwe dotcombubbel in de maak? En kan je op dit moment ook een financiële slag slaan?