Saai werk en amper doorgroeimogelijkheden? Zes clichés over een job bij de overheid krijgen een realitycheck

Volgens de recentste cijfers van het Salariskompas van Jobat.be is werken voor de overheid geen slecht idee. Onze overheid staat immers op de vijfde plaats in de rangschikking van de best betalende sectoren én de sectoren waar de medewerkers het gelukkigst zijn. Ambtenaren kampen echter wel met heel wat hardnekkige vooroordelen. Kloppen die? Kara Roggeman van de FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) geeft haar mening over zes hardnekkige clichés.

Cliché 1: werken voor de overheid is altijd 9-to-5

“Dat klopt zeker niet”, aldus Kara. “De meeste organisaties hebben flexibele werktijden. Je hoeft niet meer ’s ochtends in te klokken om dan om één over vijf weer te vertrekken. Het staat je vrij om soms vroeger of later te stoppen. Je kan je werk zelfstandig inplannen. Dat zorgt voor een goede werk-privébalans. Alleen bepaalde functies, zoals die van een onthaalmedewerker, hebben logischerwijs wel minder flexibele uren.”



Cliché 2: vooral oudere mensen werken voor de overheid

“Ook dat is niet waar. Er is net een mooie mix van leeftijden. Jongeren die op zoek zijn naar een job met impact vinden ook hun gading bij de overheid. Hier ben je van betekenis in het leven van de burger. De overheid staat open voor medewerkers van alle leeftijden en mensen die na een loopbaan in de privésector de overstap maken. De gemiddelde leeftijd is 45. We zien de diversiteit in leeftijd als een rijkdom. De jongere medewerkers kunnen veel leren van hun meer ervaren collega’s, en omgekeerd.”

Cliché 3: bij de overheid vind je niet echt interessante jobs

“Ik vind mijn job juist superinteressant en heel veelzijdig. In de privésector zou ik niet zoveel verantwoordelijkheid krijgen als hier. Het klopt dat je bij de overheid veel administratieve jobs vindt – door de maatschappelijke relevantie vaak ook heel leuk – maar er zijn evenveel andere functies die vaak minder bekend zijn bij het brede publiek. Ik denk bijvoorbeeld aan controleurs van de voedselveiligheid of mensen met een IT-job die werken met de nieuwste technologieën. We zoeken allerhande profielen met allerhande diploma’s. Wie kijkt tussen onze tientallen vacatures, zal zeker iets vinden dat hem aanspreekt.”

“Daarnaast vind ik de loonschalen interessant. Het is gemakkelijk dat ik niet moet stressen over loononderhandelingen: het is gewoon voor iedereen eerlijk. En er komen bijvoorbeeld nog een taalpremie, telewerkpremie of treinabonnement bij. Mijn vorige werkgever, binnen de IT-distributie, bood me een bedrijfswagen aan, maar daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Dat mis ik hier dus ook niet.”

Cliché 4: ambtenaren krijgen heel veel vakantie

“Het klopt dat je als ambtenaar vrij veel vakantiedagen hebt, ook al kan het van organisatie tot organisatie verschillen. Bij de FOD BOSA krijgen we 26 vakantiedagen, plus nog eens 12 inhaalrustdagen omdat we in een 40-urenweek werken. Ook genieten we van brugdagen. Maar voor ik hier begon, had ik omwille van anciënniteitsdagen eigenlijk evenveel vakantiedagen als nu.”

Cliché 5: het is moeilijk jezelf nog te motiveren eens je vastbenoemd bent

“Volgens mij is de werkzekerheid juist iets dat je motiveert om je te blijven inzetten en door te groeien. Binnen de overheidsorganisaties kan je verschillende opleidingen volgen om jezelf verder te ontwikkelen, of je kan even werken bij een andere organisatie. Je werkgever moedigt je aan om je grenzen te verleggen, door bijvoorbeeld even een jaar aan een project te werken met FOD Financiën, om maar iets te zeggen.”



Cliché 6: je kan geen carrière maken bij de overheid

“Dat is eveneens niet juist! Je kan zowel horizontaal als verticaal evolueren. Ambitie is hier geen lelijk woord. We proberen juist nieuwe medewerkers aan te trekken door onze doorgroeimogelijkheden naar topfuncties in de verf te zetten. Sinds vorig jaar is 33 procent van die functies bekleed door vrouwen. Daar zetten we ook sterk op in met open en transparante sollicitatieprocedures. En ben je perfect gelukkig in je huidige functie, dan is dat natuurlijk ook positief.”



