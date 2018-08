Ryanair vervoerde meer passagiers in juli ondanks stakingen HA

02 augustus 2018

13u44

Bron: Belga 0 Geld De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft afgelopen maand 4 procent meer passagiers vervoerd dan in juli vorig jaar, ondanks de - volgens Ryanair "nutteloze" - stakingen bij het personeel.

De Ierse prijsvechter tekende in juli een groei van 4 procent op tot 13,1 miljoen passagiers. In juli 2017 telde Ryanair 12,6 miljoen klanten. De vluchten zitten gemiddeld voor 97 procent vol, meldt Ryanair. In totaal vervoerde de lowcostmaatschappij dit jaar al 133,5 miljoen reizigers, een groei met 7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ryanair moest afgelopen maand wel een duizendtal vluchten schrappen, terwijl dat er in juli vorig jaar maar 23 waren, klinkt het. De redenen zijn een tekort aan luchtverkeersleiders op verschillende luchthavens, slechte weersomstandigheden en "onnodige stakingen bij piloten en cabinepersoneel", zegt marketingmanager Kenny Jacobs. In totaal werden daardoor bijna 200.000 Ryanair-klanten getroffen.



Ryanair moest vorige woensdag en donderdag 600 vluchten annuleren door een staking van het cabinepersoneel in België, Portugal, Spanje en Italië. Dat had gevolgen voor zowat 50.000 passagiers. Intussen dreigen er nog meer acties: op 10 augustus zullen onder meer de Belgische piloten het werk neerleggen. Ryanair telt in ons land zo'n 700 werknemers.