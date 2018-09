Ryanair-topman Michael O'Leary: "Ik zal niet buigen voor onredelijke eisen" ADN

12 september 2018

15u17

Ryanair wordt sinds enkele maanden geconfronteerd met stakingen. De werknemers eisen betere loon- en arbeidsvoorwaarden en vragen dat de lowcostmaatschappij de nationale regels zou volgen. Tijdens een persconferentie in Londen herhaalde O'Leary dat hij niet zal buigen voor "onredelijke "eisen.

Ryanair wordt sinds enkele maanden geconfronteerd met stakingen. De werknemers eisen betere loon- en arbeidsvoorwaarden en vragen dat de lowcostmaatschappij de nationale regels zou volgen. Tijdens een persconferentie in Londen herhaalde O'Leary dat hij niet zal buigen voor "onredelijke "eisen.

Mislukking

Vandaag nog moest Ryanair 150 van de circa 400 vluchten van en naar Duitsland schrappen omwille van een staking van piloten en cabinepersoneel. "Jullie staking is een mislukking", zei O'Leary daarover. Volgens de topman had Ryanair in Duitsland het principe van bemiddeling aanvaard om het conflict op te lossen, maar werd dat door de werknemers verworpen.

Zijn marketingdirecteur Kenny Jacobs had er gisteren mee gedreigd dat er vliegtuigen en jobs uit Duitsland zouden kunnen verdwijnen als er nog stakingen zouden volgen. Een dreigement dat vandaag werd herhaald door operationeel directeur Peter Bellew.

Ryanair-topman O'Leary minimaliseerde voorts de impact van de verschillende stakingen. Hij herbevestigde de jaarprognose van een nettowinst tussen 1,25 en 1,35 miljard euro. O'Leary herhaalde in Londen tot slot zijn bezorgdheid over de mogelijkheid van een harde brexit. "We zijn van mening dat het risico op een harde brexit, waardoor vluchten mogelijk dagen- of wekenlang aan de grond zouden moeten blijven, wordt onderschat", luidde het.

Nieuwe staking

Intussen stevent Ryanair op een nieuwe staking af. Vakbonden van het cabinepersoneel uit België, Spanje, Portugal, Italië en Nederland willen in de laatste week van september (vermoedelijk de 28ste) "de grootste staking uit de geschiedenis van Ryanair" organiseren.