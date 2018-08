Ryanair bereikt akkoord met Ierse vakbond: "Geen effect op actiebereidheid Belgisch personeel" Piloten moeten nu stemmen HA ADN

23 augustus 2018

09u51

Bron: ANP, Belga, Bloomberg 3 Geld Ryanair heeft een akkoord bereikt met de Ierse vakbond Forsa in het sociaal conflict bij de Ierse lowcostluchtvaartmaatschappij. De piloten zullen zich nu in een stemming moeten uitspreken over de deal. De vakbond Forsa zal alvast aanraden om het akkoord te aanvaarden, meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. Het akkoord heeft volgens bediendebond LBC-NVK geen effect op de actiebereidheid van het Belgisch personeel bij Ryanair.

Ryanair maakt een hete zomer mee op sociaal vlak. De voorbije weken waren er al tussen verschillende landen gecoördineerde acties van cabinepersoneel en piloten. Zo staakten op vrijdag 10 augustus piloten in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Zweden. Die actie had een impact op zowat 55.000 passagiers. Behalve met piloten ligt Ryanair ook overhoop met zijn cabinepersoneel. Zo legden stewards en stewardessen in België, Spanje, Portugal en Italië eerder al het werk neer.



Ryanair en Forsa kwamen tot het akkoord na gesprekken die 22 uur duurden. Nadat Forsa het nieuws over het akkoord had bekendgemaakt, ging de koers van het Ryanair-aandeel in Dublin tot 5,3 procent hoger. Het is de eerste keer dat Ryanair afspraken maakt met een vakbond. De budgetluchtvaartmaatschappij erkent die pas sinds eind vorig jaar. De onderhandelingen verliepen evenwel niet makkelijk. Uiteindelijk was een onafhankelijk bemiddelaar nodig om een resultaat te bereiken.

Een regeling in Ierland kan een oplossing versnellen voor het sociaal conflict bij de luchtvaartmaatschappij elders in Europa, merkt Bloomberg op. Het personeel in Ierland nam immers het initiatief voor betere arbeidsvoorwaarden.

Ryanair-personeel in België

De bediendebond LBC-NVK is naar eigen zeggen niet onder de indruk van het akkoord dat Ryanair met de Ierse vakbond heeft bereikt. Dat akkoord heeft volgens de bond geen effect op de actiebereidheid van het Belgisch personeel bij de Ierse lowcostluchtvaartmaatschappij.

"In dit Ierse akkoord gaat het enkel over de piloten die in Ierland gestationeerd zijn", aldus vakbondssecretaris Hans Elsen in een persbericht. "Zolang er geen akkoord is dat ook rekening houdt met het cabinepersoneel én ook geldt voor al het Ryanair-personeel in België, zal het conflict blijven aanhouden."

"Wij eisen ook dat piloten en cabinepersoneel die hier gestationeerd zijn, kunnen terugvallen op het Belgisch arbeidsrecht. Het akkoord dat nu op tafel ligt, is enkel van toepassing op de Ierse piloten en het Ierse arbeidsrecht. Het is niet meer dan normaal dat mensen die hier wonen en werken, kunnen terugvallen op het arbeidsrecht en het sociaal stelsel van het land waar ze wonen, toch?"