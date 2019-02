Ruzie tussen vakbonden legt wapenfabriek FN Herstal opnieuw plat HA

15 februari 2019

14u42

Door een conflict tussen de christelijke en socialistische vakbond ligt de productie bij wapenfabrikant FN in Herstal vandaag voor de tweede keer in een week tijd stil. Ditmaal blokkeert de christelijke CSC het bedrijf, dat wellicht nog de hele dag stil zal liggen.

Op 1 februari kreeg een werknemer in een werkplaats waar de eindmontage gebeurt, een negatief rapport over de kwaliteit van zijn werk. Hij vermoedde sabotage door zijn collega's en bedreigde hen fysiek en verbaal.

De directie gaf de man, een vakbondsafgevaardigde van CSC, een verwittiging, maar uiteindelijk mocht hij weer op dezelfde plaats gaan werken. De directie meende immers dat de man op basis van zijn vakbondsbescherming niet overgeplaatst kon worden.



De socialistische FGTB pikte dat niet en eiste dat de man toch zou worden overgeplaatst. Om die eis kracht bij te zetten, legden de FGTB-militanten in de fabriek dinsdag het werk neer. De directie ging uiteindelijk toch overstag: de CSC'er mag niet meer in het atelier binnen.

Maar dat was dan weer niet naar de zin van de christelijke vakbond, die vandaag op zijn beurt besloot het werk neer te leggen. "We zijn het niet eens met de beslissing. We vinden het een obstructie van de vakbondsvrijheid", reageert Béatrice Louviaux van CSC-Metea. De productie zal allicht nog de hele dag stilliggen.