Russische tycoons ruim 7,5 miljard rijker na opening beurs Moskou

Superjacht Roman Abram­ovitsj aangekomen in Turks vakantie­oord Bodrum

Het superjacht ‘My Solaris’ van de Russische miljardair Roman Abramovitsj is maandag aangemeerd in het Turkse vakantieoord Bodrum. Het jacht was een week geleden vertrokken uit Montenegro, nadat de baas van FC Chelsea door de EU en het Verenigd Koninkrijk op een lijst was gezet van oligarchen tegen wie sancties gelden vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Turkije weigerde zich achter de Westerse sancties tegen Rusland te scharen.

22 maart