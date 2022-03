Russische tegenhanger van Google zit met financiële problemen

Monitoring­co­mité schat structu­reel begrotings­te­kort voor 2022 1,1 miljard euro kleiner in

Het Monitoringcomité schat het structureel begrotingstekort van de gezamenlijke overheden voor 2022 in op 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een verbetering met ruim 1,1 miljard euro sinds de begrotingsopmaak in oktober. In de cijfers is echter nog geen rekening gehouden met de oorlog in Oekraïne.

17 maart