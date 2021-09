Rusland wil olieproductie volgend jaar op niveau van voor crisis

Energie­prij­zen door het dak: betalen wij nu echt het meest van Europa? En waarom is de stroomfac­tuur in Nederland bijna de helft van de onze?

15 september Onze energiefactuur is hoog, en de prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen verder door. Maar het kan altijd erger: Duitsers en Denen betalen nog meer voor hun stroom. De verschillen binnen Europa zijn groot - in sommige landen is stroom gewoon goedkoop. Kijk eens naar Nederland: zij betalen voor elektriciteit iets meer dan de helft dan wij. Hoe komt dat? En blijven de stijgingen voor stroom en aardgas aanhouden?