Ruimtevaartbedrijf SpaceX is 44 miljard dollar waard

23 juli 2020

21u55

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk, krijgt bij een nieuwe investeringsronde een waarde van 44 miljard dollar (omgerekend zo'n 38 miljard euro) mee. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden rond de gesprekken.

Space Exploration Technologies, zoals de volledige naam van SpaceX luidt, haalde in maart voor het laatst geld op. Toen betaalden investeerders 220 dollar (190 euro) per aandeel, wat neerkomt op een waarde van 36 miljard dollar (31 miljard euro) voor het hele bedrijf. Bij de huidige gesprekken met investeerders zet SpaceX in op een bedrag van 270 dollar (233 euro) per aandeel.

De afgelopen tijd was SpaceX herhaaldelijk in het nieuws. Eind mei lanceerde het bedrijf de eerste private bemande ruimtemissie, die in het bijzonder naar het Internationaal Ruimtestation ISS ging. Het bedrijf ontwikkelde ook een vrachtruimteschip voor het ISS, waarvan voor de missie een bemande versie werd afgeleid. SpaceX zet ook in op herbruikbaarheid, wat door het kosten drukken mee tot het succes van zijn Falcon-9 draagraket heeft geleid. Het bouwt daarnaast een satellietnetwerk voor breedbandinternet uit.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs schreef onlangs in een rapport dat SpaceX uiteindelijk tot wel 175 miljard dollar (151 miljard euro) waard zou kunnen zijn. Het bedrijf haalde tot nu toe ongeveer 3,5 miljard dollar op bij investeerders.