Ruim helft van de Belgen veranderde nog nooit van verzekering: zo bespaar je veel geld door het wél te doen

Strijd om huizenja­gers losgebar­sten: wie huis verkoopt, kan 200.000 euro winnen

Verkoop uw huis en krijg er 200.000 euro bij. Met die opvallende campagne komt CENTURY 21, de tweede grootste vastgoedmakelaar in België. De strijd tussen de grootsten, om (ver)kopers voor zich te winnen, is zo definitief losgebarsten - zeker nu de vastgoedmarkt is afgekoeld en de Belg weer wacht om te kopen en verkopen. “Sommigen denken vast: ‘it’s too good to be true’, maar alles is juridisch gecheckt.”