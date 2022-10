Ruim een op de drie Waalse werknemers werkt voor overheid

Mijnenergie Prijsda­ling van bijna 30 procent voor aardgas en elektrici­teit in de maand oktober

De energieprijzen beloven in oktober voor het eerst sinds lang stevig af te nemen. Een analyse van Mijnenergie.be, op basis van de evoluties op de energiebeurzen, wijst op een prijsdaling van bijna dertig procent voor elektriciteit en aardgas ten opzichte van september. Een opsteker dus, al blijven de jaarprijzen nog altijd torenhoog. Het is ook maar de vraag of die daling zich zal verderzetten.

