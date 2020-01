Ruim 25.000 valse eurobiljetten uit omloop gehaald ADN

06 januari 2020

18u58

Bron: Belga 0 Geld In België zijn vorig jaar meer dan 25.000 valse eurobiljetten uit omloop gehaald. Dat blijkt vandaag uit statistieken van de Nationale Bank. Daarmee blijft het aantal valse bankbiljetten dalen. Vorig jaar ging het nog om ruim 30.000 stuks.

In 2019 werden in totaal 25.217 valse eurobiljetten in België uit omloop genomen, goed voor een fictief bedrag van zowat 1,27 miljoen euro. Dat cijfer kan lichtjes wijzigen, omdat de politie nog valse biljetten kan binnenbrengen die nog in 2019 in beslag werden genomen, benadrukt de woordvoerder van de Nationale Bank, Geert Sciot.

De populairste biljetten bij vervalsers zijn die van 50 en 20 euro. Daarvan werden er vorig jaar respectievelijk 13.409 (53 procent) en 7.178 (28 procent) uit omloop genomen.



Het aantal valse biljetten daalt al sinds 2016. "Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de nieuwe eurobiljetten nog beter beschermd zijn tegen valsmunterij en dus nog moeilijker na te maken zijn", aldus Sciot. De kans om met valse biljetten geconfronteerd te worden, blijft dan ook klein. In het eurogebied zijn naar schatting 24 biljetten per miljoen biljetten in omloop vals.