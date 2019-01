Ruim 13.000 werknemers en ambtenaren willen studiejaren afkopen voor beter pensioen ttr

08 januari 2019

11u34

Bron: belga 1 Geld Vorige maand dienden in totaal 13.207 werknemers en ambtenaren een aanvraag in om hun studiejaren af te kopen in ruil voor een hoger pensioen op het einde van hun carrière. Dat blijkt uit cijfers van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Wie later meer pensioen wil krijgen, kan sinds december 2017 zijn studiejaren tegen een voordeeltarief afkopen. De afgekochte jaren tellen dan mee in de berekening van het pensioenbedrag. Ambtenaren kunnen op mypension.be een berekening laten maken met of zonder afkopen. Werknemers zullen dat ten laatste over enkele weken ook kunnen.

Een jaar na de invoering dienden 7.418 ambtenaren en 5.789 werknemers een aanvraag in. "Deze maatregel is ontegensprekelijk een succes", zegt de minister. "Het aankopen van de studiejaren komt meer en meer op kruissnelheid: maandelijks neemt het aantal aankopen toe." De minister verwacht dat het aantal zal blijven toenemen tot het einde van de overgangsperiode op 30 november 2020.

Wie een jaarlijks brutopensioen tussen 15.600 en 16.500 euro krijgt (of zal krijgen), koopt zijn studiejaren beter niet af om die te laten meetellen in de pensioenberekening, zo berekende het Federaal Planbureau eerder.

Staatskas

De maatregel heeft nog niet de verhoopte opbrengst in de staatskas gebracht. In september rekende de regering op 25 miljoen euro aan bijdragen in 2018. Begin december stond de teller echter op 7,2 miljoen euro. De woordvoerder van Bacquelaine wijst erop dat veel mensen al een aanvraag indienden, maar dat nog maar 15,7 procent betaalde. “Er is dus nog veel geld op komst”, klinkt het.

"Bovendien is dit voor ons geen budgettair verhaal", vervolgt de woordvoerder. "Het gaat erom de pensioenen te verhogen en ervoor te zorgen dat mensen ongehinderd langer kunnen studeren.”

Tip: Vergelijk hier alle pensioenspaarverzekeringen met het hoogste rendement.