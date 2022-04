Ruim 11 procent meer testamenten in 2021 dan het jaar daarvoor: notaris legt uit hoe je zelf een geldig exemplaar opstelt

OVERZICHT. Naast België en Nederland kampen ook deze eurolanden met hoge inflatie

De prijzen in België en Nederland gaan door het dak. België kampt volgens Eurostat met een inflatie van 9,3 procent. In Nederland is de inflatie vorige maand opgelopen tot bijna 12 procent. Ook andere Europese lidstaten kampen met oncontroleerbare inflatie sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne.

