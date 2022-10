Roos (50) gaf 400 euro uit aan fillers, maar was niet blij met het resultaat: “Aan mijn lijf geen gepruts meer”

Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. zo gaf Roos (50) uit Nederland 400 euro uit aan fillers om er jonger uit te zien, maar ze bereikte enkel het tegenovergestelde resultaat.

Vind jij jezelf ijdel?

“Wat is ijdel? Ik geef weinig uit aan mijn uiterlijk. Ik knip zelf de puntjes van mijn haar bij, draag mascara en poeder van de Hema, mijn shampoo komt uit de supermarkt, ik scrub met keukenzout en mijn bodylotion is dezelfde olie die ik gebruik om mee te bakken.”

Waarom dan opeens 400 euro voor fillers?

“De jaren beginnen te tellen. Door volumeverlies in mijn gezicht vond ik mezelf er oud uitzien.”

Iedereen wordt ouder, wilde je je daar niet bij neerleggen?

“Ik begon me te ergeren als ik in de spiegel keek en dacht: er zijn mensen die veel geld uitgeven een dure crèmes, make-up en kleding. Ik niet. Waarom zou ik voor het geld dat anderen daaraan besteden mijn gezicht niet verfraaien? Dus zocht ik online naar de beste cosmetische kliniek om het goed te laten uitvoeren. Voor mij is 400 euro best een hoop geld, maar ik kwam er wel achter dat je voor minder geld niet het beste resultaat krijgt en het gaat wel om je gezicht.”

Was je zenuwachtig voor de ingreep?

“Een beetje. Maar een ingreep is een groot woord: het was een spuit met filler die op twee punten in mijn gezicht werd gezet. Het deed niet eens pijn. De arts en ik hadden het uitgebreid besproken en ik had een foto laten zien van een paar jaar geleden met de vraag of hij datzelfde volume kon teruggeven. ‘Zeker’, was zijn antwoord.”

Maar nee?

“De arts was zelf zo tevreden met het resultaat dat ik mijn twijfel niet serieus nam toen hij me een spiegel voorhield. Maar toen ik terug thuis was, dacht ik: wat heb ik gedaan?!”

Hoezo?

“Doordat mijn normaal gesproken hoekige jukbeenderen opeens rond waren, leken mijn ogen dieper te liggen, ze leken kleiner dan normaal en ik had opeens appelwangetjes als ik lachte. Alsof ik het gezicht van een ander had gekregen.”

Wat vond jouw omgeving van je nieuwe look?

“Ik had niemand erover verteld. Of iemand iets zag, weet ik niet. Maar niemand zei iets, behalve mijn dochtertje die me opeens aanstaarde en zei: ‘Mama, je hebt een bolle kop!’”

Ging je terug naar de arts?

“Ik had het gedurfd omdat hij me had gezegd dat hij het er ook weer uit kon halen. Dus belde ik hem de volgende dag met de vraag of hij dat wilde doen. Hij zei: ‘Pas over een paar weken is het eindresultaat te zien, nu is het nog opgezet.’”

Maar je bleef ontevreden?

“Het werd minder dik, maar die appelwangetjes en kleinere ogen bleven. Ik vind echt dat ik er ouder uitzie. Misschien zit het tussen mijn oren, maar ik ben nog nooit zo vaak met ‘u’ aangesproken als sinds die fillers.”

Heb je ze uiteindelijk eruit laten halen?

“Nee. Ik besloot ze te laten zitten, want na een jaar zijn die fillers vanzelf weer verdwenen, het lost op. En ik durf gewoon geen risico meer te nemen.”

Heb je nog geprobeerd om je geld terug te krijgen?

“Het lag niet aan de arts, hij heeft me niet slecht voorgelicht en het resultaat is niet lelijk. Maar ik zie er voor mijn gevoel ouder uit dan daarvoor. Ik heb het tegenovergestelde effect bereikt van wat ik beoogde.”

Wat leerde je ervan?

“Dat ik eigenlijk helemaal niets te klagen heb over mijn natuurlijke uiterlijk. Die les kostte me 400 euro. Ik kan niet wachten tot ik mijn ‘gewone’ gezicht weer terugheb. Aan mijn lijf geen gepruts meer.”



