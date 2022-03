Rookmelders verplicht in elke woning: komt mijn brandverzekering nog tussen wanneer ik er geen heb?

Jaarlijks 63 dodelijke slachtoffers

Ondanks het hoge aantal woningbranden beschikte in 2018 slechts 7 op 10 Belgische woningen over rookmelders. Dat blijkt uit onderzoek van ANPI (de Nationale Vereniging voor Brand- en Diefstalbestrijding) en de FOD Binnenlandse Zaken. Om dat aantal op te krikken, is de plaatsing van rookmelders is sinds 1 januari 2020 verplicht in elke Vlaamse woning. In Wallonië was die verplichting al langer van kracht. In Brussel zijn rookmelders enkel verplicht in huurwoningen.