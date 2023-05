Ronald (65) krijgt 4.222 euro pensioen: “Ik dreig 500 euro te verliezen door de fiscale hervormingen, pure diefstal”

Zoveel verdien ik “Een gepensio­neer­de leerkracht met financiële problemen ga je niet snel tegenkomen”: hoeveel pensioen krijgt ex-leraar Jan (65)?

Jan Schillebeeckx uit Merksplas heeft jarenlang als leerkracht gewerkt. Sinds zijn pensioen houdt hij zich in plaats van met zijn leerlingen bezig met zijn kleinkinderen, en is hij vaak op de fiets te vinden. Ook na zijn pensioen is Jan dus nog altijd erg actief. “Omdat ik een vastbenoemde leerkracht ben geweest, krijg ik een ambtenarenpensioen. Het feit dat ons huis volledig afbetaald én gerenoveerd is, helpt om op geen euro te moeten kijken.”