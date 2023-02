Romanie (30) heeft voor zo'n 20.000 euro beleggingen: “Misstappen zie ik als leergeld, maar ik beleg enkel nog in bedrijven waar ik heel zeker van ben”

Bel20 schiet plots achteruit na tot dusver winstge­vend beursjaar. Is het nu een goed koopmoment voor beleggers?

Onze geldexpert Pascal Paepen schreef begin deze week hoe de beurzen er in 2023 al een mooi parcours hebben opzitten. Met een winst van 6,3 procent kende de Bel20 nooit een betere start van het jaar. Maar gisteren ging onze nationale sterindex in één dag tot ruim 2 procent achteruit. Hoe kwam dat? En is dit hét uitgelezen - goedkoper- instapmoment voor beleggers om mee te surfen op de golven van potentieel beurssucces in 2023? We vroegen het aan onze financieel expert Paul D’Hoore.