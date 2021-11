Roland Duchâtelet noemt bitcoin grote fraude: “Een gevaar voor de samenleving”

CryptomuntenOndernemer Roland Duchâtelet, die technologiebedrijf Melexis oprichtte, en bekend is als ex-eigenaar van voetbalclubs STVV en Standard, vindt bitcoin “de grote fraude van het moment”. Duchâtelet zei dinsdagavond in ‘De Afspraak’ dat de digitale munt “een heel groot gevaar is voor de samenleving”.

Roland Duchâtelet zat in ‘De Afspraak’ om commentaar te leveren bij de poll op Twitter van miljardair Elon Musk over de vraag of hij een deel van zijn aandelen in Tesla moest verkopen. Duchâtelet kent Elon Musk als goede klant van zijn chipbedrijf, want in elke Tesla zitten 30 tot 40 chips van Melexis.

“Ik heb mij heel kwaad gemaakt op hem (Elon Musk, red.), toen hij bitcoin is gaan verdedigen”, zegt Duchâtelet. “Bitcoin is de grote fraude van het moment. Dat is een heel groot gevaar voor de samenleving.” Musk heeft volgens Duchâtelet meegeholpen aan de opmars van cryptomunten. Dat Elon Musk cryptomunten verdedigt, is volgens Duchâtelet “niet in overeenstemming met de intellectuele capaciteiten” van de Tesla-topman.

Koersmanipulatie

Elon Musk kreeg in het verleden van economen als Nouriel Roubini en Peter Schiff het verwijt dat hij de koersen van cryptomunten manipuleert. Met zijn poll op Twitter beïnvloedt Musk volgens Duchâtelet nu ook de waarde van het aandeel Tesla, iets waarvoor hij in het verleden al eens werd veroordeeld door de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Duchâtelet omschreef Elon Musk verder als een intelligente ondernemer, die het soms moeilijk heeft met ‘corporate governance’ of goed bestuur en de bijhorende normen en waarden. “Ik denk niet dat hij fundamenteel een slecht mens is, maar hij loopt soms wel de randjes eraf.”

68.000 euro waard

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de populairste cryptomunt ter wereld al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar vervolgens verloren veel beleggers hun vertrouwen in crypto’s en daalden virtuele munten rap. Sinds 2020 is de bitcoin weer aan een sterke opmars bezig. Dinsdag bereikte de koers een nieuwe all-time high en was de digitale munt meer dan 68.000 euro waard.

